Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra el Celta. REUTERS

10 claves para 10 victorias: las decisiones de Mourinho que tienen al Madrid a un paso de su mejor racha en cuatro años

El fútbol cambia de estado de ánimo a la velocidad de los resultados. Hace apenas mes y medio, el Real Madrid navegaba entre desconexiones puntuales y dudas que amenazaban con frenar el despegue de la temporada.

Hoy, es un bloque granítico, reconocible y letal. José Mourinho ha pulsado las teclas exactas para transformar aquella incertidumbre en una inercia arrolladora que tiene al equipo a las puertas de un hito.

De hecho, si el conjunto blanco supera este martes al PSV en la Champions, firmará su décima victoria oficial consecutiva. No pierde desde el duelo del Metropolitano el pasado 20 de septiembre.

Partido Temporada 2021-2022 Temporada 2026-2027 1 Elche 1-2 Real Madrid Real Madrid 1-0 Villarreal 2 Real Madrid 2-1 Shakhtar Roma 3-4 Real Madrid 3 Real Madrid 2-1 Rayo Real Madrid 4-1 Sevilla 4 Granada 1-4 Real Madrid Real Madrid 4-1 Leipzig 5 Sheriff 0-3 Real Madrid Barça 1-2 Real Madrid 6 Real Madrid 2-1 Sevilla Racing 0-3 Real Madrid 7 Real Madrid 1-0 Athletic AEK Atenas 1-3 Real Madrid 8 R.Sociedad 0-2 Real Madrid Valencia 0-3 Real Madrid 9 Real Madrid 2-0 Inter Real Madrid 2-1 Celta 10 Real Madrid 2-0 Atlético ¿Real Madrid - PSV?

Para encontrar una racha de diez triunfos seguidos dentro de una misma campaña hay que retroceder cuatro años. Fue entre octubre y diciembre de 2021, bajo la batuta de Carlo Ancelotti, cuando el Madrid enlazó una secuencia impecable que terminó cimentando el camino hacia el doblete de Liga y Champions.

El camino hacia esta novena victoria de la era Mourinho no ha sido un paseo militar, lo que agiganta el mérito de la racha. El calendario exigía respuestas inmediatas y el equipo las encontró en los escenarios de máxima tensión.

Asaltar el Camp Nou en el Clásico (1-2) supuso el espaldarazo anímico definitivo a la propuesta del técnico, pero el carácter del grupo también se ha forjado con remontadas épicas en Europa, como el vibrante 3-4 en el Olímpico de Roma, y exhibiciones de autoridad en plazas históricamente hostiles de como Mestalla (0-3) o El Sardinero (0-3).

Estadística Temporada 2021-2022 Temporada 2026-2027 Victorias 10 9 (pendiente PSV) Goles a favor 22 (2,2 por partido) 26 (2,8 por partido) Goles en contra 5 (0,5 por partido) 9 (1 por partido) Victorias a domicilio 4 5 Identidad Solidez y control (5 victorias por la mínima) Pegada y épica (remontadas clave)

¿En qué se parecen y en qué difieren ambas versiones históricas? Mientras aquel Madrid de 2021 construyó su récord desde el candado defensivo en el tramo final de la serie, el actual equipo de Mourinho ha destapado un caudal ofensivo abrumador y una rebeldía a prueba de marcadores adversos.

1. El orden, innegociable

La génesis de esta racha triunfal no se explica desde la pizarra ofensiva, sino desde los cimientos. Tras unas semanas donde el equipo se partía con facilidad y dejaba demasiadas dudas, José Mourinho detectó la urgencia de blindar el bloque.

Su primera gran intervención fue exigir un repliegue solidario, ajustar las distancias entre líneas y multiplicar las ayudas defensivas. El técnico portugués convenció al vestuario de que el talento individual solo brilla si tiene una estructura firme que lo sostenga.

El equipo dejó de conceder ocasiones claras y asimiló la nueva premisa: para poder someter al rival con calidad, primero hay que ser un muro fiable.

2. Valverde acepta el lateral

Para sostener ese nuevo orden, Mourinho ha obrado un pequeño milagro diplomático con Fede Valverde. El uruguayo siempre había sido reacio a actuar como lateral derecho, una posición que llegó a rechazar en etapas anteriores con Xabi Alonso y Arbeloa por sentir que le alejaba de la zona de influencia.

Sin embargo, el técnico portugués le ha convencido de que, arrancando desde atrás, su despliegue físico y su zancada le hacen mucho más determinante.

Fede Valverde celebra un gol con el Real Madrid. REUTERS

Lejos de ser un parche, Valverde se ha adueñado del carril, asegurando un blindaje rapidísimo en las transiciones y sumando en ataque llegando por sorpresa en segunda línea ya sea en conducción o sin balón.

3. Defender con la posesión

El cerrojo de este nuevo Madrid no se ha construido acumulando hombres en el área, sino monopolizando el esférico. La victoria en Mestalla (0-3) fue la máxima expresión de esta madurez: el equipo amasó un 70% de posesión y secó al Valencia, concediendo solo dos tiros a puerta.

A esta capacidad para dictar el ritmo se suma una agresividad táctica clave para anticiparse al rival. Frente al Racing, los blancos firmaron 19 intercepciones.

Mourinho ha inculcado que la mejor defensa es dominar los espacios en campo contrario, ahogando cualquier intento de contragolpe del adversario mucho antes de que nazca.

4. Físico y fútbol en el medio

El cambio de guion de este Madrid nace de la capacidad del técnico para corregir el rumbo. En sus primeros compases, Mourinho apostó por el músculo puro, formando una medular muy rocosa con Fede Valverde y Tchouaméni.

Sin embargo, pronto comprendió que el equipo necesitaba mezclar ese despliegue físico con fútbol asociativo para no atascarse.

A partir de esa lectura, ha dado con la alquimia perfecta alternando perfiles complementarios: ahora combina el ancla de Tchouaméni o Camavinga con la pausa organizativa de Bernardo Silva o la magia entre líneas de Arda Güler. Esta mezcla ha devuelto la fluidez al juego blanco.

5. Factor Bellingham

Con el medio del campo carburando, Bellingham ha recuperado su dimensión de futbolista total. El inglés es el pegamento que une las líneas: baja a construir, trabaja sin balón y pisa el área con el colmillo afilado.

Su mayor virtud actual es la inteligencia táctica para leer los encuentros, evitando que el equipo se parta cuando los puntas estiran al rival. Además, su sociedad con Güler y Mbappé multiplica los caminos hacia el gol.

Bellingham celebra un gol con el Real Madrid. REUTERS

Bellingham ha entendido que no necesita monopolizar la pelota para ser decisivo; su verdadero valor radica en coser el bloque y dar fluidez a las ofensivas.

6. Presión tras pérdida

Mourinho ha logrado un compromiso innegociable: los talentos ofensivos son ahora los primeros defensas. La reacción al perder el balón es inmediata, asfixiando al rival y negándole la salida.

No es correr más, es morder con rigor táctico. Esta presión adelantada permite robar cerca del área contraria y transformarse instantáneamente en ocasiones de peligro.

7. Factor Diomande

La continuidad de Yan Diomande ha oxigenado el ataque. Su velocidad y verticalidad aportan una amenaza imprevisible, estirando las defensas y obligando al rival a recular.

Ante las ausencias puntuales de Vinicius, su descaro ha sido vital. No solo marca, sino que genera desequilibrios constantes que encajan en perfecta armonía con el resto de atacantes.

8. Voracidad de Mbappé

Todo el sistema culmina en las botas del francés, ejecutor implacable de la racha con nueve goles desde que empezó la racha ganadora. Su regularidad ofrece una referencia ofensiva absoluta que traduce el dominio en resultados reales.

Además, concentra tanta atención de las zagas rivales que acaba liberando pasillos inmejorables para las llegadas de la segunda línea.

9. Regreso a la épica

La fortaleza mental del grupo se ha forjado en el alambre. Levantar un 3-1 en Roma o asaltar Atenas demostró que este equipo no entra en pánico.

Esa mística histórica de no rendirse nunca tuvo su último gran episodio en el reciente triunfo ante el Celta, sellando la novena victoria consecutiva (2-1) con un agónico gol de Espí en el minuto 85.

10. Firmes lejos del Bernabéu

Ganar nueve choques exige fiabilidad en escenarios hostiles. El equipo ha dictado su ley lejos del Bernabéu con triunfos de tremendo peso en el Camp Nou, Mestalla o Santander.

Este rendimiento a domicilio confirma la madurez de un bloque que sabe gestionar ambientes adversos. La prueba definitiva de que están listos para buscar el diez de diez.

Todas estas piezas han encajado en tiempo récord para devolverle al Real Madrid su instinto más dominador. Mourinho no solo ha encadenado nueve victorias; ha construido un bloque reconocible, solidario en el esfuerzo y letal en los metros finales.

Este martes ante el PSV, el conjunto blanco no busca únicamente tres puntos europeos, sino la consagración definitiva de su metamorfosis.

Alcanzar el 'diez de diez' y emular el registro de 2021 sería el gran titular estadístico, pero el verdadero triunfo del técnico portugués ya es una realidad: haber convencido a su vestuario de que, con este manual, vuelven a ser un rival temible.