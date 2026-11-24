Un doblete del Cucho Hernández en su regreso al once inicial lidera el triunfo verdiblanco en Bratislava.

El Betis no se deja sorprender por el Bratislava y deja sellado virtualmente su acceso a la siguiente fase de la Champions

Slovan

Betis

El Betis necesitaba una noche sobria en Europa para pasar página tras el empate en el derbi ante el Sevilla y el desgaste de la prórroga copera en Navalcarnero, y la encontró a cero grados en Eslovaquia.

En el Tehelné Pole, arropado por una nutrida representación de su afición en las gradas, el equipo de Manuel Pellegrini impuso su jerarquía frente a un Slovan Bratislava dirigido por Yaya Touré que llegaba como farolillo rojo de la fase de liga, sin un solo punto y con diecisiete goles encajados en cuatro jornadas.

Con los tres puntos virtualmente en el bolsillo, los verdiblancos se sitúan en la antesala de los doce puntos y dejan muy encarrilada su presencia entre los veinticuatro mejores de la competición.

🚨🇪🇺 | GOAL: CUCHO HERNANDEZ WITH A BRACE! ASSIST BY ISCO ALARCON! Slovan Bratislava 0-2 Real Betis. https://t.co/YAdummlpeE — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 24, 2026

El partido, sin embargo, tardó en inclinarse del lado visitante. El Slovan salió sin complejos y avisó apenas en el minuto dos, cuando encontró grietas por la banda derecha para que Matsuoka probara suerte desde la frontal con un disparo desviado.

El Betis respondió pronto con una primera aproximación peligrosa, aunque tuvo que encomendarse a Álvaro Valles en el minuto doce, autor de una intervención de mérito para evitar el tanto local.

Durante la primera media hora, a los andaluces les costó horrores generar ocasiones claras ante un rival ordenado que incluso volvió a merodear el área con las incorporaciones desde segunda línea de Ibrahim.

Fue entonces cuando Isco dio un paso atrás para entrar en contacto con el balón, agilizar la circulación de derecha a izquierda y volcar el juego hacia las subidas de Fran García, mientras Antony comenzaba a buscar el disparo desde fuera del área.

Respiro

El encuentro se rompió justo antes del intermedio. En el minuto cuarenta y uno, el Betis dibujó un contragolpe vertiginoso: el Cucho Hernández lanzó un pase largo milimétrico hacia Antony en el costado derecho y el brasileño sirvió un envío paralelo para Abde, cuyo remate de primeras se topó con una mano izquierda providencial de Takac.

Lejos de acusar el fallo, el cuadro heliopolitano golpeó apenas dos minutos después. De nuevo Antony rompió por la derecha, descargó sobre Ángel Ortiz y el lateral puso un centro templado al corazón del área; allí emergió con potencia el Cucho Hernández, imponiéndose incluso a la llegada de Abde, para cabecear a la red el 0-1.

Antes de que el árbitro francés Jérôme Brisard señalara el descanso sin tiempo añadido, Valles atrapó sin apuros un remate de Sporar.

Tras la reanudación, Pellegrini movió el banquillo dando entrada a Marc Roca por Bernal y el Betis pasó a gobernar el choque con mano de hierro. El dominio verdiblanco se volvió aplastante, elevando la posesión hasta un 79,2% frente al 57,8% de la primera mitad.

Deossa, durante el partido contra el Slovan. REUTERS

Abde siguió martilleando el costado izquierdo y, en el minuto cincuenta y siete, llegó el golpe que terminó de doblegar a los eslovacos. En una acción a balón parado ejecutada con precisión por Isco, el Cucho Hernández atacó el primer palo y conectó un cabezazo picado imposible para el guardameta.

Su doblete, en su regreso al once inicial tras superar su lesión, le aúpa como máximo artillero bético en esta Champions con tres tantos, rompiendo el empate que mantenía con Isco y Bartra.

Con el 0-2 en el marcador, el Betis rozó la sentencia definitiva en el minuto sesenta y dos mediante un disparo de Abde que logró taponar la zaga local.

Consciente de la superioridad de los suyos y del calendario acumulado, Pellegrini optó por dosificar esfuerzos en el sesenta y tres, retirando a los dos grandes protagonistas de la noche, Isco y el Cucho, para dar entrada a Fidalgo y Parrott.

A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de control absoluto, jalonada por sucesivos cambios en ambos bandos a medida que se acercaba el pitido final.

A falta únicamente de que se consuman los últimos instantes en Bratislava, el Betis firma una victoria de oficio, pegada y madurez europea que consolida su candidatura en la máxima competición continental.