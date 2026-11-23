Xavi Hernández, en un amistoso con la selección de catalana. .

Xavi Hernández, 46 años: "Hablaba en catalán en ruedas de prensa de la Selección y salí con la senyera cuando ganamos el Mundial de 2010"

Xavi Hernández ha sido durante buena parte de su carrera uno de los grandes símbolos del fútbol español. Leyenda del FC Barcelona y pieza fundamental de la selección española, el actual entrenador y exfutbolista catalán fue uno de los grandes referentes de una generación histórica.

Sin embargo, su identidad catalana y su vinculación con el Barça le situaron en ocasiones en el centro del debate sobre su sentimiento de pertenencia a España.

Una cuestión sobre la que se pronunció en diferentes momentos de su trayectoria, defendiendo que su cariño por la selección española nunca había sido incompatible con su sentimiento nacional catalán.

"La única polémica que hay en relación con la Selección es porque somos catalanes. Pero con Gasol no pasa eso a pesar de que es catalán", llegó a señalar Xavi meses después de conquistar el Mundial de 2010.

El centrocampista cuestionaba así las críticas que, en determinados sectores, ponían en duda el compromiso de los futbolistas catalanes con el combinado nacional.

Xavi Hernández, dirigiendo un partido de la selección de Países Bajos. Reuters

El futbolista siempre defendió que ambas identidades podían convivir con absoluta naturalidad. De hecho, recordó que nunca había ocultado sus raíces durante su etapa como internacional.

En mayo de 2008, antes de la Eurocopa de Austria y Suiza, ya había respondido en catalán y castellano a una pregunta formulada en catalán durante una rueda de prensa de la selección española.

Su identidad catalana

La cuestión volvió a cobrar protagonismo en 2015, en pleno auge del proceso independentista catalán. En aquel contexto de tensión política y social, Xavi, que acababa de abandonar el Barcelona para incorporarse al Al-Sadd catarí, volvió a hablar públicamente sobre su sentimiento nacional y su relación con España.

En una entrevista concedida a RAC1, el exinternacional recordó algunos episodios de su trayectoria para explicar que nunca había considerado incompatible representar a España y expresar su identidad catalana. "He hablado en catalán en ruedas de prensa de la selección y con Carles Puyol salimos con la senyera cuando ganamos el Mundial", explicó.

El centrocampista también expresó su preocupación por la falta de entendimiento entre Catalunya y el Estado español. "El país está muy unido, aunque es difícil, porque el Estado español no nos escucha mucho. Creo que hay que dar un paso adelante por Catalunya", afirmó entonces.

En aquella misma etapa, Xavi dejó clara su vinculación con el territorio catalán: "Siempre miraría por el bien de mi país, que es Catalunya". Unas palabras con las que defendía su sentimiento nacional sin renegar de la experiencia que había vivido defendiendo los colores de la selección española.

La posición de Xavi sobre el futuro político de Catalunya también quedó reflejada en sus declaraciones sobre el derecho a decidir.

El exfutbolista mostró su malestar por la falta de entendimiento institucional y defendió que los ciudadanos catalanes pudieran pronunciarse sobre su futuro político mediante una consulta legal y oficial.

El 9 de noviembre de 2014 se había celebrado un proceso participativo sobre la independencia y el futuro político de Catalunya, en el que Xavi reconoció haber participado. Su postura volvió a quedar recogida años después, en una entrevista concedida a La Vanguardia en 2020.

"Me parece una injusticia es que la gente no haya podido votar en un referéndum legal. Dejar decidir a la gente su futuro, que además se manifiesta de manera pacífica", señaló el exfutbolista, defendiendo la posibilidad de que los catalanes pudieran decidir mediante una votación con reconocimiento legal.

Al mismo tiempo, quiso precisar que su posición no respondía a un rechazo hacia España. "No tengo nada en contra de España, me ha dado mucho y me ha tratado muy bien", aseguró.

El sentimiento catalán

Las distintas intervenciones públicas de Xavi Hernández dibujan una trayectoria en la que el sentimiento de pertenencia a Catalunya y su compromiso con la selección española convivieron durante años.

El futbolista nunca consideró que representar a España le obligara a renunciar a su identidad catalana, del mismo modo que expresar sus reivindicaciones políticas no significaba rechazar al país con el que había alcanzado algunos de los mayores éxitos de su carrera deportiva.

Desde las críticas recibidas durante su etapa como internacional hasta sus declaraciones en pleno 'Procés', Xavi defendió públicamente una posición que diferenciaba entre el cariño hacia España, el reconocimiento por lo que le había dado y su identificación nacional con Catalunya.

Una dualidad que el excentrocampista explicó en diferentes entrevistas y que convirtió su figura, más allá del terreno de juego, en uno de los ejemplos más conocidos del debate sobre identidad, deporte y sentimiento nacional en el fútbol español.