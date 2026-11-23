Miguel de las Cuevas, 40 años, sobre la vivienda: "No quiero comprar más. Vivo cómodo con los 5 pisos y 5 locales que tengo"

Con una trayectoria de veinte años pasando por clubes como el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón y Osasuna, Miguel de las Cuevas ha experimentado tanto los triunfos en el campo como los peligros financieros de endeudarse demasiado pronto.

Durante su participación en el pódcast Los Fulanos, el exjugador de 40 años nacido en Alicante reflexiona sobre su educación financiera y cómo los bienes raíces le han garantizado un retiro pacífico.

Sus inicios en el mundo de las inversiones no fueron fáciles. Tras unirse al Atlético de Madrid con tan solo veinte años, en la etapa previa a la crisis económica del 2008, se comprometió con una deuda desmesurada: "Me compré un piso de 700.000 euros firmando una hipoteca de golpe", recuerda.

La situación empeoró poco después a causa de una severa lesión de tobillo. Estuvo de baja 500 días, lo que puso en riesgo su trayectoria profesional y disparó su preocupación.

"Compré el piso justo en plena burbuja inmobiliaria. Cuando sufrí la lesión y no podía jugar al fútbol, vi que no podía pagar ni el piso ni el coche. Ahí me entró el miedo y el bajón al darme cuenta de que había hecho una mala inversión", confiesa.

Pese a la angustia, este obstáculo fue clave para que madurara económicamente de forma prematura: "Tener que responder por aquella mala inversión me salvó la carrera, porque me obligó a centrarme y a trabajar duro para recuperarme".

A partir de ese momento, cambió totalmente su enfoque. Decidió mantenerse alejado de la volatilidad bursátil y apostar por el sector inmobiliario tradicional: "De la bolsa y de esos mercados no entiendo nada; yo soy más del ladrillo", argumenta.

Según su punto de vista, la verdadera razón por la que muchos deportistas de élite quiebran no tiene que ver con los lujos diarios, sino con involucrarse en negocios equivocados: "El futbolista no se arruina por darse caprichos, sino por hacer malas inversiones: un piso mal comprado, una discoteca o un bloque de apartamentos", alerta.

Respaldado por sus seres queridos, optó por inversiones conservadoras y seguras: "En mi caso, gracias al consejo de mi familia, me centré exclusivamente en pisos y locales, y me ha ido muy bien".

Además, aprendió a huir de los préstamos asfixiantes a largo plazo: "Tenía claro que no me iba a volver a hipotecar a 40 años como hice la primera vez".

Supo sacar partido a las opciones que ofrecía el mercado para crear rentas constantes: "Compré varias oportunidades. Los inmuebles te garantizan flujo de caja", detalla.

Para él, el secreto radica en el lugar elegido: "Lo primordial es la ubicación: buscar zonas en el centro de la ciudad o junto al mar. Un piso en el centro de Pamplona te costará más, pero el suelo siempre mantiene su valor".

Hoy en día, administra una decena de propiedades: "Tengo cinco pisos y cinco locales, un patrimonio bastante equilibrado". Uno de esos espacios comerciales lo gestiona en Alicante en sociedad con su hermano: "El inmueble es mío; yo puse el local, mi hermano aportó el equipamiento y el trabajo, y nos ha ido bien".

Plenamente satisfecho con las rentabilidades logradas, considera que su fase de crecimiento patrimonial ha terminado: "Llegó un momento en que decidí no comprar más. Con lo que obtengo vivo cómodo, ahorro un poco y no necesito adquirir nada más. He llegado a un punto en el que mi vida está enfocada y tranquila", afirma.