José Mourinho: "¿Las palabras de Comesaña? Tiene amnesia. Con Negreira que no nos meta en el mismo saco"

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid contra el PSV que se disputa este martes en el Bernabéu.

El técnico portugués valoró positivamente el partido contra el Celta a pesar de que hubiera "mentirosos" que dijeran que estaban al 100% para jugar el partido y que realmente no lo estaban.

Habló también de Vinicius, sobre quien mostró total confianza en que recuperará su mejor nivel después de una expulsión que hizo que se estancara su crecimiento.

Posibles entrenadores

"No lo sé. Sobre fútbol siempre tienes, principalmente sobre nuestras cosas. Me gusta que el jugador esté cómodo y confiado sobre lo que le pedimos. En ese sentido siempre hablamos. Pensar en jugadores que algún día puedan ser entrenador, es pronto. Tenemos mucha gente joven y poca al final de su carrera. Bernardo Silva será presidente del Benfica, pero entrenador me cuesta".

Vinicius

"Creo que volverá a su potencial máximo. Es joven, a veces los jugadores cuando se acercan a los 30 o 32 no logran mantener el nivel físico ideal. Hay jugadores que cuando llegan a esas edades pierden un poco la motivación. Vini es joven".

"La gente puede olvidar que llegó muy joven y que quizá llegó a un nivel altísimo demasiado pronto. Lo ha ganado todo. Pero como siempre digo, cuando le querían matar decía que es muy buen chico, muy empático. Eso es fundamental. Ha llegado, con una gran participación (contra el Celta). Contra el Villarreal (el parón anterior) también cambió el partido".

Vinicius recibe indicaciones de Mourinho en Cornellá .

"Hizo un gol que le anulan y luego estuvo cuatro partidos fuera. Quizá se interrumpiese un momento de crecimiento, de volver. Quizá se interrumpió ahí, con esa expulsión, con esos cuatro partidos fuera. Este fin de semana entró bien, ayudó a cambiar el partido".

"Mañana juega y esperamos su mejor versión. He conocido su mejor versión, pero yo estaba al otro lado. Benfica dominando, el Bernabéu callado... gol de Vinicius y se acabó la eliminatoria. Es el Vini que queremos. Pero no tiene presión por mi parte. Debe ayudar en lo ofensivo, también en lo defensivo para equilibrar. Conmigo, tranquilo. Si lo da todo, no necesita ser el hombre del partido".

Palabras de Comesaña

Tiene amnesia, contra el Real Madrid: 2-0, partido acabado, Vinicius expulsado... Tiene amnesia. O entonces lo que hace es meter a los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero con Negreira que no nos meta en el mismo saco.

Lesiones Kane y Doue

"Creo que si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos y es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos mucho, se le puede proponer que gane un 50% menos. Lo económico tiene un gran peso".

"Nos tenemos que adaptar, tenemos que sufrir. Tenemos que adaptarnos a una situación nueva, que es difícil. Hoy, soy un entrenador de un club y mañana puedo serlo de selección. Los de clubes pensamos que por qué tanta selección, para qué viajes, esa Nations League que no interesa...".

Harry Kane se lesiona contra el Koln. REUTERS

"Pero para el entrenador de selección será fundamental, para la gestión económica de las federaciones son fundamentales... Es un conflicto, pero al final es el plin plin (gesto de dinero, con una sonrisa). Pero si me dan la opción de jugar solo cada tres días sería mejor".

Llegar exigido al final

"Ganar en el último minuto tiene muchas cosas buenas, tiene sus riesgos. En los últimos 15 minutos, el riesgo estaba ahí, cuando arriesgas y cambias el perfil y vas a por todo, abres la puerta a que puedas tener algún contratiempo y no sacar ni un punto. Y puedes perder".

"La situación perfecta es un partido como Valencia, como Santander. Llegas y en cinco minutos sabes cómo terminará el partido. Hay otras en las que no eres capaz. Dije que el Celta tenía mucha culpa, positiva, del partido tan complicado".

"La situación de viajes, de no entrenar, de estar juntos por primera vez el día antes... Por suerte tengo a buenos mentirosos, los que me dicen que están a tope para jugar, y no lo están. Me encantan, pero me dicen que están a tope y no lo están".

"Con esos factores hay una situación límite. Piensas que es fantástico, pero si pensamos en los últimos minutos, más descuento, jugando con Arda y Jude, muertos los dos, y todos jugando con mucha mentalidad... Son condiciones en condiciones normales no los ganas. Son puntos de oro. Crédito para todos, también para los mentirosos que lo han dado todo.