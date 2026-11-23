Luis Enrique posa con la Copa de Europa junto a su mujer Elena Cullell y sus hijos Sira y Pacho. Reuters

El éxito de Luis Enrique, 56 años, fuera del fútbol: su proyecto familiar en la hípica de élite junto a su hija Sira

Lejos de la pizarra táctica y la presión de los banquillos europeos, Luis Enrique Martínez ha encontrado en el mundo ecuestre uno de sus proyectos personales y familiares más ambiciosos.

A sus 56 años, el técnico asturiano no solo triunfa al máximo nivel futbolístico, sino que también respalda de cerca la consolidación de su hija, Sira Martínez, en la élite de la hípica internacional.

La relación de la familia con los caballos comenzó casi por casualidad durante los veranos en Gijón, donde Sira despertó una vocación infantil que, con el paso del tiempo, se transformó en una carrera profesional de primer nivel.

A sus 26 años, la amazona española compite habitualmente en grandes citas internacionales de salto, como el Concurso de Saltos Internacional de Barcelona (CSIO) -del que ha sido embajadora- o prestigiosos circuitos como Montenmedio.

Su gran horizonte deportivo apunta ahora hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para sostener toda esta estructura de alto rendimiento, la familia canaliza su actividad a través de Ristar Horses, S.L., una sociedad constituida en 2020 en la que participan el propio Luis Enrique, su esposa Elena Cullell y Sira.

La firma abarca desde la gestión deportiva y el entrenamiento hasta el cuidado, pupilaje y compraventa de caballos de competición.

Aunque la hípica de élite exige inversiones muy elevadas y la empresa ha atravesado ejercicios con números rojos que el entrenador ha respaldado financieramente con aportaciones de capital, el proyecto funciona como el motor que permite a Sira viajar cada semana por Europa y competir con garantías.

Más allá del plano empresarial, ambos comparten un carácter competitivo que la propia amazona reconoce haber heredado de su padre.

Aunque en casa apenas hablan de fútbol y Luis Enrique bromea con que no entiende los tecnicismos de la equitación, su apoyo logístico y emocional ha sido clave para que Sira haya dejado de ser "la hija del entrenador" para competir con nombre propio entre las mejores jinetes de su generación.

Este respaldo al deporte familiar se sustenta, además, en la sólida diversificación patrimonial del técnico fuera de los terrenos de juego.

Su principal pilar económico sigue siendo Lupasi Gestión Empresarial, S.L., la sociedad inmobiliaria dirigida por Elena Cullell que acumula activos cercanos a los 27 millones de euros en propiedades y suelos repartidos por Barcelona, el litoral catalán, Ibiza y el Valle de Arán, completando así un exitoso entramado empresarial lejos del césped.