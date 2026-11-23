El éxito de Keylor Navas (39) fuera del fútbol: negocios inmobiliarios, alquiler de yates y un criadero de caballos de carreras

Keylor Navas lleva años trabajando en la construcción de un futuro más allá de los terrenos de juego. Su llegada al Real Madrid supuso un importante salto en su carrera deportiva, pero también en su economía personal.

La estabilidad financiera y los elevados ingresos que consiguió durante su etapa en el conjunto blanco le permitieron comenzar a desarrollar diferentes proyectos empresariales con los que diversificar su patrimonio y preparar una nueva vida para cuando decida poner fin a su trayectoria como futbolista profesional.

Una de sus principales apuestas ha sido el sector inmobiliario. El guardameta costarricense, que ha desarrollado buena parte de su carrera en España, constituyó junto a su esposa, Andrea Salas, la sociedad Inmobiliaria Gamboa Bermúdez, registrada en Madrid.

Una empresa cuyo objeto social contempla "adquirir, explotar, enajenar, promocionar, gestionar y arrendar bienes muebles e inmuebles, de toda clase de solares, edificados o sin edificar, fincas rústicas".

Esta iniciativa refleja el interés del exguardameta del Real Madrid por mantener una parte de su patrimonio vinculada al mercado inmobiliario y por construir una fuente de actividad económica al margen del fútbol.

Una estrategia que le permite mirar hacia el futuro con diferentes alternativas cuando llegue el momento de abandonar la élite deportiva.

Sergio Ramos y Keylor Navas, en el París Saint-Germain. PSG

La relación de Keylor Navas con España va mucho más allá de su etapa en el Real Madrid. El país se convirtió durante años en su hogar y en el escenario de algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Además de los éxitos deportivos, allí comenzó a desarrollar proyectos personales y empresariales que han contribuido a mantener su vinculación con el territorio.

Por eso, España continúa ocupando un lugar especial en sus planes de futuro. El guardameta ha construido buena parte de su vida familiar y profesional durante los años que residió allí, una etapa que podría recuperar cuando decida poner fin a su carrera en el fútbol de máximo nivel.

Mientras tanto, su presente deportivo sigue estando lejos de Europa. Su incorporación a Pumas de la UNAM, en el fútbol mexicano, le ha permitido prolongar su trayectoria y afrontar un nuevo desafío competitivo.

En el club mexicano existe interés en seguir contando con su experiencia bajo palos, por lo que la posibilidad de regresar definitivamente a España todavía puede esperar.

Su pasión por los caballos

Más allá del fútbol y de sus inversiones inmobiliarias, Keylor Navas ha encontrado en el mundo de los caballos otra de sus grandes aficiones.

Una pasión que descubrió durante su estancia en España y que con el paso del tiempo se ha convertido también en un proyecto empresarial al que ha dedicado importantes recursos.

El portero ha impulsado junto a su entorno familiar la Ganadería Navas Salas, una iniciativa centrada en la cría y el cuidado de caballos. El proyecto contempla el seguimiento de los animales desde su nacimiento y durante las diferentes etapas de su vida, con una dedicación que va mucho más allá de una simple afición.

En este ámbito también ha contado con el apoyo y la influencia de Sergio Ramos, otro futbolista que ha desarrollado una estrecha relación con el mundo equino y que ha convertido la cría de caballos en una de sus grandes pasiones fuera del fútbol.

La conexión entre ambos deportistas ha contribuido a acercar a Navas a un sector en el que ha encontrado una nueva vía de inversión y desarrollo personal.

La ganadería representa, además, una forma diferente de entender el tiempo y las prioridades. Frente a la exigencia constante del fútbol profesional, este proyecto le permite mantener una actividad vinculada a sus intereses personales y compartir esa afición con su familia.

La trayectoria de Keylor Navas demuestra que su planificación profesional no se ha limitado a prolongar su carrera deportiva.

La inmobiliaria y la ganadería equina forman parte de una estrategia con la que ha buscado diversificar sus actividades y preparar el escenario que encontrará cuando deje de competir al máximo nivel.

El costarricense ha encontrado en España un lugar especialmente importante para desarrollar estos proyectos y mantener sus vínculos personales.

Mientras continúa defendiendo la portería de Pumas, sus inversiones y su pasión por los caballos le permiten cultivar una faceta empresarial que espera mantener durante muchos años.

Porque, aunque todavía no ha llegado el momento de despedirse del fútbol, Keylor Navas lleva tiempo trabajando para que su futuro no dependa exclusivamente de lo que suceda dentro de un campo.