Dani Carvajal, 34 años, sobre su patrimonio: "Yo igualmente sería futbolista si se cobrasen 1.800 euros al mes"

En un fútbol contemporáneo frecuentemente cuestionado por sus excesos económicos y su distanciamiento de la realidad cotidiana, Dani Carvajal ha querido poner en valor la auténtica vocación deportiva que le impulsó a dedicar su vida al balón.

Durante su participación en el espacio de entrevistas El camino de Mario -con el exfutbolista Mario Suárez-, el experimentado zaguero de 34 años reflexionó con franqueza sobre la riqueza, los contratos astronómicos y la relación que mantiene con el dinero desde sus inicios.

Lejos de eludir la cuestión, el lateral abordó el asunto con naturalidad y un profundo sentido del agradecimiento.

El madrileño no oculta el estatus privilegiado que alcanzan las figuras del deporte rey, pero insiste en que su pasión jamás dependió de las cifras de su cuenta bancaria. Durante la charla, el futbolista compartió una reveladora confesión conyugal:

"Yo lo hablaba con mi mujer: gracias a Dios somos muy afortunados de que este deporte está remunerado con cifras astronómicas, pero si se cobrase 1.800 euros sería futbolista igualmente".

Dani Carvajal, con el Getafe. Europa Press

Con estas palabras, el zaguero dejó patente que el deseo de competir en el césped trasciende cualquier consideración puramente lucrativa.

Carvajal recordó que sus primeros pasos en el Castilla transcurrieron compaginando los terrenos de juego con sus estudios universitarios, percibiendo cantidades que no le aseguraban el porvenir:

"Estaba estudiando el grado de INEF cuando estaba en el filial; empiezas a cobrar dinero, pero no para solucionarte la vida; cuando me llega la oferta de Leverkusen en 2012 es cuando dices: 'Ostras, igual sí que puedo vivir de esto'".

No obstante, recalcó que el beneficio real de haber alcanzado esa solvencia no radica en el consumo superficial, sino en la serenidad para elegir su camino: "Cuando uno no tiene la necesidad económica, gracias a Dios, puede decidir; creo que ahí está un poco la clave".

A lo largo del diálogo en El camino de Mario, el defensor también expuso su visión crítica sobre las normativas financieras y los límites salariales que rigen el fútbol español:

"Es una normativa que considero ya un poco obsoleta; antiguamente había mucha más economía sumergida en el mundo del fútbol y te firmaban por una cantidad y luego te podían pagar con pisos o en especie; en España a partir de los 36 años puedes firmar por el mínimo para que compute en el límite salarial, pero si tienes menos, la liga establece bajo unos criterios lo que debería cobrar ese jugador".

Pese a conocer a fondo el negocio, Carvajal concluye que el dinero es solo un derivado de su profesión, ratificando su amor incondicional por el balón.