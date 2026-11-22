Musiala y su enfermedad: entre la presión del Bayern, la denuncia de FIFPRO y el rumor de una retirada con 23 años

Jamal Musiala ha regresado al césped, pero su futuro sigue instalado en una polémica que trasciende al fútbol.

FIFPRO denunció este sábado la presión que, a su juicio, ejercen los dirigentes del Bayern sobre el internacional alemán, de 23 años, al cuestionar públicamente su contrato mientras afronta problemas de salud.

A ese conflicto se ha añadido un rumor de retirada difundido por una cuenta que suplantaba al periodista David Ornstein, sin respaldo en ningún anuncio oficial.

El centrocampista sufrió dos desvanecimientos en cuatro días durante la pretemporada. En agosto explicó que le habían diagnosticado crisis de ausencia asociadas a una disfunción neurológica y que eran tratables. Después, una lesión muscular volvió a interrumpir su actividad.

Su situación reúne, por tanto, dos problemas diferentes: la afección que él mismo hizo pública y un contratiempo físico que retrasó su continuidad competitiva.

El viernes reapareció ante el Colonia, en un encuentro que terminó 1-1. Entró por Konrad Laimer en el minuto 70 y volvió a participar después de dos meses alejado del equipo.

Sin embargo, su regreso quedó eclipsado por las declaraciones sobre su capacidad para recuperar el rendimiento anterior y las consecuencias económicas que esa incertidumbre podría tener para el club.

Jamal Musiala dialogando en la banda con Kompany. Reuters

La controversia implica a tres figuras de peso: Uli Hoeness, presidente de honor; Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo; y Karl-Heinz Rummenigge, exdirector ejecutivo y miembro del consejo de supervisión.

Sus intervenciones han trasladado al debate público las condiciones de un contrato renovado en febrero de 2025 y vigente hasta 2030.

"Musiala tiene un problema de salud y eso lo sabe todo el mundo. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes", afirmó Rummenigge tras el empate ante el Colonia.

El dirigente defendió la necesidad de abordar la situación: "Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión".

La denuncia de FIFPRO

Para FIFPRO, la sucesión de mensajes no es inocua. El sindicato considera que busca condicionar una eventual negociación y recuerda que el Bayern debe proteger al futbolista.

"Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público no hace más que aumentar esa presión", señala su comunicado.

La organización también rechaza que las dificultades deportivas permitan modificar unilateralmente lo firmado. "Los contratos están para respetarse", subraya.

Su argumento establece una reciprocidad: una lesión no autoriza al club a revisar las condiciones, igual que una racha sobresaliente no concede automáticamente al jugador una mejora salarial. Reclama, además, que cualquier conversación contractual se produzca en privado.

En ese escenario se propagó la supuesta despedida de Musiala. Un perfil de X que imitaba a Ornstein anunció una retirada inmediata e incluso una comparecencia el lunes en el Allianz Arena. La publicación no procedía del periodista ni aportaba información fiable.

El rumor aprovechó la preocupación existente, pero no tiene nada que ver respecto a una decisión del jugador. Musiala acaba de volver a competir: ese es el hecho comprobado frente a una despedida inventada que ha añadido ruido a su recuperación.