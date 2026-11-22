Iago Falqué (36), sobre su infancia: "Mi madre era diputada en el Congreso y quería que yo fuera pianista"

La infancia de Iago Falqué estuvo marcada por una singular dualidad entre la rutina de una familia vinculada a la docencia y la política gallega y el nacimiento de un talento precoz que pronto desbordó cualquier previsión doméstica.

Durante su intervención en el espacio audiovisual Offsiders, el atacante de 36 años rememoró sus primeros recuerdos en su ciudad natal y el tremendo impacto que supuso abandonar el hogar paterno con apenas diez años para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Criado en un entorno alejado del ambiente de los estadios, su vocación deportiva temprana pilló por sorpresa a sus progenitores. Según explicó en la charla, sus orígenes nada tenían que ver con el fútbol: "Nacido en Vigo con mis padres profesores los dos, con lo cual el fútbol no era algo que en mi familia se practicaba mucho".

La aspiración de su madre, la histórica dirigente socialista Carmela Silva, apuntaba en una dirección diametralmente opuesta a los campos de tierra:

"Mi padre en el mundo del fútbol no sabía nada; mi madre ejercía ya en política, ella estudió INEF pero siempre ejerció política; mi madre quería que fuera pianista, decía que su sueño era que yo fuera pianista, pero yo daba patadas desde pequeñito".

Su descollante habilidad en el modesto Cristo de la Victoria provocó una intensa pugna entre los dos gigantes del fútbol español tras disputar un torneo infantil alevín.

El Real Madrid intentó seducir a la familia, pero fue el Barcelona el que acabó conquistando al joven vigués: "Mi padre en realidad quería que me fuera para el Madrid porque mi madre ya trabajaba de diputada en el Congreso y para la familia era perfecto; pero yo desde pequeñito fui bien terco, con el entrenador del Barça fue amor a primera vista y me fui para el Barcelona con 10 añitos".

Iago Falqué, durante su etapa en el Tottenham. Reuters

Aquella determinación infantil obligó a su entorno a un sacrificio descomunal para evitar que creciera solo en una residencia: "Mi padre pone la condición de que se viene conmigo, le encuentran un trabajo y nos pagan un piso; mi padre al final renunció prácticamente a su vida por mí".

A cambio, la entidad catalana facilitó los desplazamientos de su madre los fines de semana desde la capital de España.

Mirando hacia atrás en Offsiders, Falqué reconoce la factura invisible de una niñez truncada por la exigencia deportiva: "Inconscientemente ya te vas a buscar un sueño, dejas de ser una persona normal y ya eres prácticamente un profesional del fútbol porque vivías para un objetivo".

Un testimonio sincero sobre los peajes tempranos de la gloria.