Fernando Amorebieta, 41 años, sobre sus inversiones: "El 70% lo destino a los inmuebles, un 20% a negocios y un 10% líquido"

Fernando Amorebieta, uno de los defensas más reconocibles del Athletic Club durante su etapa en San Mamés, ha trasladado parte de su inquietud competitiva al mundo de los negocios.

Tras colgar las botas, el excentral ha diversificado sus inversiones en diferentes sectores, con una apuesta especialmente importante por el inmobiliario, además de participar en proyectos de hostelería y biohacking.

Así lo ha explicado durante su intervención en el podcast Los Fulanos, donde ha ofrecido algunas pistas sobre cómo gestiona su patrimonio y cuáles son sus preferencias a la hora de invertir.

Amorebieta tiene claro que no se siente especialmente cómodo con las inversiones financieras tradicionales. La bolsa y sus continuas fluctuaciones no encajan demasiado con su manera de entender el dinero. "A mí no me gusta el tema de la bolsa y estas cosas. Ha subido tanto algo y me genera estrés", reconoció durante la conversación.

Su filosofía pasa por apostar por activos tangibles, inversiones que pueda comprender y cuyo funcionamiento tenga más cerca. "Mejor cosas que puedo tocar, esto, puedo tocar, esto, sé lo que es", explicó, dejando entrever su preferencia por los negocios y los activos físicos frente a los movimientos del mercado bursátil.

El exfutbolista también reveló que mantiene un contacto relativamente frecuente con su asesor financiero, aunque sin convertir la gestión de sus inversiones en una preocupación constante. "Yo hablo con mi asesor tres o cuatro veces al mes. No es que esté todo el día: oye, una cosa, otra...", comentó.

Inversiones en el ladrillo

Uno de los datos más llamativos de la entrevista llegó cuando los presentadores le propusieron dibujar un reparto aproximado de su patrimonio. Amorebieta aceptó participar en el ejercicio y desveló que el sector inmobiliario representa alrededor del 70% de sus inversiones.

El otro 30% se distribuye entre participaciones en diferentes negocios y dinero disponible en efectivo. En concreto, el exdefensa situó aproximadamente un 20% en negocios y otro 10% en liquidez.

La distribución refleja una estrategia claramente orientada hacia los activos tangibles, con el ladrillo como principal pilar patrimonial. Sin embargo, Amorebieta sorprendió a los entrevistadores al precisar qué tipo de inmuebles forman parte de su cartera.

Frente a la apuesta habitual por comprar viviendas para destinarlas posteriormente al alquiler, el venezolano explicó que su inversión inmobiliaria está centrada en locales comerciales.

"Son locales", aclaró cuando le preguntaron si ese 70% correspondía principalmente a viviendas destinadas al arrendamiento tradicional. Una respuesta que desmontó la hipótesis de los presentadores y dejó una de las claves más interesantes de su estrategia inversora.

Restauración y biohacking

El inmobiliario no es el único sector en el que Amorebieta ha decidido emprender. Durante la entrevista también confirmó que tiene un restaurante-bar y que participa en una empresa vinculada al biohacking, un ámbito relacionado con la optimización del bienestar y el rendimiento físico y mental.

La variedad de proyectos evidencia su interés por explorar diferentes oportunidades empresariales. Cuando los entrevistadores destacaron que parecía un hombre inquieto, interesado en montar negocios de distinta naturaleza, el exfutbolista reconoció esa faceta emprendedora.

Su planteamiento es diversificar y asumir que no todas las iniciativas tendrán el mismo resultado. "Cuantas más, mejor, porque algunas van a salir mal y otras bien", vino a explicar durante la charla.

Eso sí, Amorebieta prefirió mantener cierta discreción sobre los detalles de sus empresas y las participaciones que posee en ellas.

Ante la posibilidad de profundizar en sus negocios, bromeó con que se podría hablar largo y tendido, pero dejó claro que no estaba dispuesto a desvelar todos los detalles: "Por la sombra", comentó entre risas.

La conversación en Los Fulanos permite dibujar el perfil inversor de un exfutbolista que ha encontrado en los negocios una vía para diversificar su patrimonio más allá de los ingresos obtenidos durante su carrera deportiva.

Con aproximadamente siete de cada diez euros invertidos en el sector inmobiliario, una presencia en distintos negocios y una reserva de liquidez cercana al 10%, Amorebieta apuesta por un modelo en el que prima el control y la comprensión de aquello en lo que invierte.

No es un inversor especialmente atraído por los vaivenes de la bolsa ni por la volatilidad de los mercados financieros. Prefiere los locales comerciales, la hostelería y los proyectos empresariales que puede conocer de primera mano.

Una estrategia que resume con una idea sencilla: invertir en aquello que entiende y que, como él mismo explicó, puede tocar.