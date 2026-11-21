El Real Madrid aprueba sus cuentas con unos ingresos récord de 1.221 millones de euros y un presupuesto de 1.405

El Real Madrid sigue expandiendo sus fronteras económicas. En un contexto donde la sostenibilidad financiera es el gran reto del fútbol europeo, el club presidido por Florentino Pérez presentó este sábado ante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los mejores resultados económicos de su historia.

Con unos ingresos que han rebasado la barrera de los 1.200 millones de euros en la temporada 25/26, la entidad blanca confirma que el motor del nuevo estadio Santiago Bernabéu ya funciona a pleno rendimiento, impulsando a la institución a someter a votación un presupuesto proyectado de 1.405 millones para la presente campaña.

Los socios compromisarios han dado luz verde a la liquidación del ejercicio 2025/2026, unas cuentas que constatan el liderazgo mundial del club como máquina de generar recursos. Los ingresos de explotación (sin contar traspasos de jugadores) ascendieron a 1.221,3 millones de euros.

Este salto cuantitativo se apoya fundamentalmente en la entrada en funcionamiento del remodelado Santiago Bernabéu. Los datos presentados por la directiva reflejan que los ingresos derivados del estadio se han duplicado (+107%) respecto a la temporada 2018/19, el último año sin obras en el coliseo blanco.

A pesar de la inflación en los costes deportivos -los gastos salariales y las amortizaciones supusieron el 46% de los ingresos-, el club merengue ha cerrado su vigesimosexto ejercicio consecutivo con números verdes.

El beneficio neto después de impuestos se situó en 26,3 millones de euros (un 8% más que el año anterior), con un EBITDA (resultado antes de amortizaciones) que se disparó hasta los 287,4 millones de euros, marcando también un récord histórico para la entidad.

Solvencia financiera

Uno de los puntos que mayor tranquilidad ha trasladado a los compromisarios es la gestión de la deuda ordinaria.

Excluyendo el macroproyecto del Bernabéu (cuya inversión acumulada supera los 1.400 millones de euros mediante un modelo de financiación a largo plazo), el endeudamiento neto del club a 30 de junio de 2026 era de apenas 8,7 millones de euros. Una situación de solvencia respaldada, además, por un patrimonio neto de 624,4 millones.

Este crecimiento sostenido no se entiende sin el enorme impulso de las áreas comercial y de marketing, que han sabido capitalizar los éxitos deportivos y la innegable fuerza de la marca a nivel global.

Los patrocinios estratégicos y la expansión internacional han actuado como un colchón vital para las arcas de la entidad.

Asimismo, la explotación de las zonas VIP del nuevo coliseo, la gran oferta de hospitality y la diversificación de negocios anexos han aportado líneas de ingresos inéditas hasta la fecha, consolidando una estructura diseñada a medida para competir contra el poderío económico de los llamados clubes-estado.

Con estas sólidas bases aprobadas, el foco de la gestión recae ahora sobre la campaña 2026/2027.

La directiva ha sometido a aprobación de la Asamblea un presupuesto récord de 1.405 millones, que busca afianzar al recinto madridista como el gran centro de entretenimiento y eventos de Europa, capaz de sostener una plantilla futbolística de máximo nivel sin poner en riesgo el modelo de propiedad de los socios.