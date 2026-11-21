Rafa Nadal, ratificado y aclamado como nuevo directivo del Madrid: "Voy a estar aquí, espero que por muchos años"

La Asamblea General Extraordinaria del Real Madrid vivió este sábado un momento histórico desde su mismo inicio con la ratificación oficial de Rafael Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva.

Al arrancar la sesión en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, la sola mención de su nombre desató una enorme y atronadora ovación por parte de todos los socios compromisarios presentes.

Arropado por ese clamor del auditorio, el tenista balear subió al estrado para ocupar su nuevo lugar y sentarse directamente junto a Florentino Pérez y el resto de la directiva.

👏🎾 Rafa Nadal ha recibido una gran ovación durante la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid https://t.co/v1SZodHmDh — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 21, 2026

Tras someterse el punto a votación y confirmarse su entrada por unanimidad absoluta, el ganador de 22 Grand Slams tomó la palabra para dirigirse por primera vez a los socios en su nuevo cargo.

"Quería dar las gracias al presidente por muchas cosas, pero recuerdo cuando me nombraste socio de honor, que ya me hizo una ilusión tremenda, pues hoy es un paso más", arrancó un sonriente Nadal.

El balear quiso destacar que su vínculo con el club blanco es una pasión arraigada que venía de muy atrás: "El Real Madrid me ha acompañado durante toda mi vida, es algo que se transmite de padres a hijos. Y, sin ninguna duda, a mí lo que ha hecho ha sido unirme los fines de semana, los domingos con la familia, para celebrar los partidos juntos".

"Tener la oportunidad de formar parte de la junta directiva, para mí es una grandísima ilusión y una gran satisfacción", confesó.

Moment donde se nombra a Rafa Nadal como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid. EFE

Consciente de la enorme exigencia que conlleva su nuevo sillón en la zona noble del club, dejó clara su vocación de servicio. "Soy muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva; el Real Madrid es una marca global, por lo cual, para cada persona que representa al Real Madrid, la responsabilidad es infinita", reconoció con sinceridad.

Por ello, se comprometió a asumir su labor "con total humildad y con la máxima ilusión de poder, con el tiempo, aprender y aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club lo que es, el mejor club deportivo del mundo".

Su intervención terminó con una promesa que volvió a poner en pie a los asistentes en una cerrada ovación: "Voy a seguir estando aquí, espero por muchos años, y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son: que es un club de éxito y que lo siga siendo durante los años que vengan. Muchísimas gracias a todos y ¡Hala Madrid!".

Agradecimiento de Florentino

El apoteósico recibimiento a Nadal y sus primeras palabras estuvieron precedidos por el discurso de Florentino Pérez, encargado de exponer ante los socios los motivos de un nombramiento que la directiva ya había aprobado previamente.

El presidente madridista no escatimó elogios para el extenista, a quien definió como una figura clave en la historia del deporte y el perfecto representante del ADN de la institución.

"Todos conocemos la extraordinaria dimensión de Rafael Nadal; su nombre forma parte de la historia universal del deporte y ha conseguido algo que está al alcance de muy pocos: convertirse en una leyenda admirada y respetada en todos los rincones del mundo", destacó Florentino.

El presidente subrayó que la grandeza del manacorí fue mucho más allá de sus incontables éxitos, cimentándose en "su manera de ser, su comportamiento dentro y fuera de las pistas, y su compromiso permanente con los valores".

Para la cúpula blanca, la incorporación de Nadal representa un movimiento de profundo calado estratégico y sentimental. "Rafael Nadal es uno de los nuestros, es socio de honor del Real Madrid, siente profundamente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo", cerró Florentino.