Jules Koundé (28), sobre los sueldos: "Los futbolistas pueden pasar seis meses o incluso un año entero sin cobrar y seguir viviendo cómodamente"

Nacido en París, Jules Koundé dio sus primeros pasos en el fútbol en pequeños equipos de su entorno antes de incorporarse al Girondins de Burdeos. Posteriormente, pasó por el Sevilla FC hasta dar el salto definitivo al FC Barcelona.

A lo largo de su trayectoria, el defensa francés ha destacado no solo por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino también por su humildad y su particular manera de entender el fútbol.

Una filosofía que dejó patente el año pasado en un vídeo de YouTube que tuvo una gran repercusión y del que se hicieron eco medios franceses como Foot Mercato.

En él, Koundé reflexionaba sobre los privilegios económicos de los futbolistas y la realidad de otros trabajadores. “Los futbolistas pueden pasar seis meses o incluso un año entero sin cobrar y seguir viviendo cómodamente, sin que les afecte en absoluto”, declaraba.

El jugador del Barça quiso poner el foco en las dificultades que afrontan muchas personas para sacar adelante a sus familias. "A diferencia de las personas que salen de sus casas a las 7 de la mañana y regresan a las 8 de la noche, solo para ganar una pequeña cantidad para sus familias", expresaba.

Joan García y Koundé se saludan tras la victoria ante el Galatasaray. Reuters

También mostró su desacuerdo con la admiración que despiertan los futbolistas entre los aficionados y cuestionó que sean considerados referentes sociales. "No entiendo por qué los aficionados admiran a los futbolistas como modelos a seguir. No lo recomiendo. El verdadero modelo a seguir es el padre que trabaja duro cada día por su familia", añadía al citado medio.

Sus declaraciones no solo reflejaban su conciencia sobre las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, sino que también abrían otro debate: la situación salarial de los propios futbolistas.

Koundé puso como ejemplo la posibilidad de pasar varios meses sin recibir su sueldo y continuar manteniendo un nivel de vida cómodo. Una cuestión que contrasta con la habitual atención mediática que reciben los salarios de los jugadores cada vez que se anuncia un fichaje.

Pero ¿cada cuánto cobra realmente un futbolista? Aunque los clubes funcionan como empresas y tienen que hacer frente al pago de sus trabajadores, no existe un único sistema establecido.

Cada entidad organiza los abonos salariales en función de sus propios criterios y de su situación económica, aunque hay fórmulas bastante extendidas en el mundo del fútbol.

Algunos equipos optan por realizar pagos mensuales, de forma similar a cualquier otra empresa y mediante la correspondiente nómina. Otros prefieren dividir el salario en dos grandes abonos a lo largo del año.

En Sudamérica, por su parte, también es habitual encontrar clubes que pagan a sus jugadores cada quince días.

En España, las diferencias dependen en buena medida de la dimensión y los recursos económicos de cada entidad. Los clubes más importantes suelen concentrar buena parte de los salarios en dos pagos anuales, normalmente en enero y junio.

Aun así, también realizan abonos mensuales de menor cuantía, que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros, para cubrir los gastos cotidianos de los futbolistas, según recoge El Desmarque.

La situación cambia en los equipos más modestos, que suelen seguir un modelo de pago más parecido al de cualquier empresa convencional. En estos casos, los jugadores reciben su salario mensualmente y pueden contar con entre 12 y 14 pagas, dependiendo de las condiciones recogidas en sus contratos y de los convenios aplicables.

A estas cantidades también pueden sumarse las primas y los diferentes complementos pactados individualmente, que aparecen reflejados en las correspondientes nóminas. Entre ellos destaca el complemento por antigüedad, que puede llegar a representar un 5% del salario del futbolista.

Más allá de las cuestiones económicas que suscitaron sus declaraciones, Koundé también es un jugador especialmente disciplinado con su preparación física.

El francés tiene muy presentes las rutinas de trabajo y recuperación, fundamentales para mantener su rendimiento durante la temporada, prevenir posibles lesiones y estar en las mejores condiciones para competir.

El propio defensa explicó cómo es un día habitual en su vida en una entrevista concedida a Le Parisien. "Me levanto a las 7 de la mañana. Entreno antes de ir a entrenar, luego voy al campo de entrenamiento y me doy un masaje al llegar, luego entreno con mis compañeros y luego me doy otro masaje. Vuelvo a casa sobre las 3 de la tarde, echo una siesta y luego tengo una sesión con mi entrenador personal", relataba.

Una planificación exigente a la que el futbolista decidió incorporar una sesión adicional de trabajo. Lo que inicialmente surgió como una propuesta para mejorar su rendimiento terminó convirtiéndose en un hábito.

De esta manera, Koundé llegó a entrenar hasta tres veces al día, demostrando que su ambición por seguir creciendo como futbolista también se refleja en el esfuerzo que realiza lejos de los focos.