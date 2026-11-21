Florentino carga contra Tebas y LaLiga por el caso Negreira: "No voy a parar hasta que se depuren responsabilidades"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, protagonizó este sábado un contundente discurso de casi una hora de duración durante la Asamblea General de socios compromisarios.

Su intervención estuvo marcada por un tono de máxima exigencia institucional y giró en torno a tres grandes ejes: la denuncia frontal del sistema arbitral por el 'caso Negreira', la férrea defensa del modelo de propiedad del club frente a las campañas de desestabilización, y el histórico acuerdo de consenso alcanzado con la UEFA tras la batalla de la Superliga.

El momento de mayor voltaje de la asamblea llegó al abordar el escándalo arbitral que sacude al fútbol español. Pérez no escatimó dureza al denunciar lo que considera una quiebra absoluta de la integridad de la competición.

"Estamos ante un posible fraude descomunal que ha afectado a todo el sistema, tanto a la competición nacional como a la internacional", sentenció el presidente, recordando que "el número dos del arbitraje español, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, recibió durante casi dos décadas más de ocho millones de euros de un club que todos conocemos".

Para ilustrar la gravedad, el mandatario recurrió a las propias declaraciones del exvicepresidente del CTA ante Hacienda: "Dijo literalmente lo siguiente: 'Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral'. Esas fueron sus palabras, no las mías, y constan en las actuaciones judiciales".

En su alocución, Florentino cargó duramente contra la inacción de las instituciones, apuntando directamente a la patronal y a su presidente. "La inactividad de los responsables es sencillamente inexplicable", lamentó.

"Y lo más grave no es el silencio, lo más grave es que quien debería exigir explicaciones con el máximo rigor se dedica a atacar a quien pide que se investigue. Me refiero al presidente de LaLiga, al señor Tebas, que en lugar de ayudar a esclarecer el caso Negreira ha elegido otro camino: atacar al Real Madrid todos los días en sus redes sociales".

Ante este escenario, el dirigente blanco lanzó una advertencia innegociable ante los compromisarios: "No me corresponde a mí juzgar a nadie, lo harán los tribunales y la UEFA, pero sí me corresponde exigir que se investigue hasta el final. No voy a descansar hasta que se depuren todas las responsabilidades".

Club de los socios

El segundo gran bloque de la intervención sirvió para explicar los motivos que le empujaron a adelantar las elecciones a la presidencia, enmarcando la decisión en un ataque mediático contra la entidad. "Se publicaban muchísimas noticias falsas casi a diario, se fabricaban toda clase de relatos para hacer creer que el Real Madrid estaba dividido", explicó.

"Se trataba, sin ninguna duda, de una campaña orquestada con un objetivo muy claro: dividirnos y desestabilizar el club para, finalmente, intentar tomar su control".

Para contrarrestar esa amenaza, Pérez optó por devolver la palabra a los socios mediante las urnas, erigiéndose en el gran protector del modelo de propiedad. "El Real Madrid no se vende, no se ha planteado nunca su venta y no se venderá jamás", clamó de forma rotunda, despertando los aplausos del auditorio.

Florentino Pérez, durante la Asamblea Ordinaria del Real Madrid. EFE

Para dar perspectiva a su compromiso, recordó la delicada situación que afrontó al llegar a la presidencia en el año 2000: "Tuve que avalar con mi patrimonio personal con 24.500 millones de pesetas de la época, es decir, 147 millones de euros de hoy. Aquel inmenso esfuerzo lo hice y he dedicado buena parte de mi vida a sanear y a fortalecer la economía hasta conseguir que el Madrid sea el club más rico del mundo".

Florentino insistió en la necesidad de blindar el patrimonio de la institución para evitar que acabe en manos de terceros mediante afiliaciones masivas interesadas.

"Ser socio del Real Madrid no es algo que se reparta en campaña electoral, es un sentimiento que se hereda de padres a hijos", subrayó, recordando a los presentes su papel histórico. "Los socios no son solo los dueños del Real Madrid, somos sobre todo sus guardianes, somos quienes han defendido su patrimonio y su historia durante 124 años", añadió con vehemencia.

Relación con UEFA

Florentino Pérez, habló sobre el un giro en las relaciones del club con las máximas entidades del fútbol continental.

Este nuevo escenario de paz se asienta sobre las resoluciones judiciales que avalaron el proyecto de la Superliga. "Precisamente porque ganamos en los tribunales en España y en la Unión Europea, porque teníamos la razón y la justicia de nuestro lado, pudimos sentarnos a negociar para llegar a un buen acuerdo. No desde la debilidad, sino desde la fuerza de la razón", detalló.

El presidente escenificó el fin de las hostilidades anunciando una alianza a tres bandas. "El pasado 11 de febrero alcanzamos un acuerdo entre tres partes: la UEFA, la European Club Association (ECA) y el Real Madrid", desveló.

En un tono conciliador, quiso personalizar los agradecimientos en los grandes actores del continente: "Quiero dar las gracias a dos personas que han sido fundamentales para hacer posible este acuerdo: Nasser Al-Khelaifi, presidente de la ECA y del Paris Saint-Germain, y Todd Boehly, propietario del Chelsea".

Asimismo, tendió la mano al máximo dirigente del fútbol europeo para abrir una nueva era de consenso deportivo. "Quiero también dar las gracias al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por su disposición a dialogar y buscar un acuerdo. Hemos tenido diferencias importantes, nunca las hemos ocultado, pero siempre hemos mantenido el respeto", concluyó Florentino.