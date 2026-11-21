El Real Madrid rinde homenaje a Jesús de Miguel antes del partido ante el Celta. EFE

Florentino Pérez bajó al terreno de juego para acompañar a la mujer, a la hermana y al padre del madrileño en el sentido tributo que se le realizó al futbolista.

El Bernabéu se suma al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel y le rinde un homenaje con su familia en el césped

Real Madrid

Celta Vigo

El fútbol volvía al Bernabéu un mes después del último partido que el Real Madrid jugó ante su afición. Fue en Champions, en la victoria ante el Leipzig (4-1). Desde entonces, muchas cosas han pasado.

La más importante, la que encoge el corazón de todos los aficionados es el fallecimiento de Jesús de Miguel. El madrileño perdió la vida el pasado 3 de noviembre tras sufrir un paro cardiaco por un golpe en el pecho de Owono, portero del Andorra.

Mientras sonaba el himno del Real Madrid por la megafonía del estadio, el fondo de animación del Santiago Bernabéu quiso rendir tributo a Jesús de Miguel. Los aficionados desplegaron una imagen del jugador junto a su dorsal y una pancarta en su memoria con un mensaje de despedida: "Jesús de Miguel, descanse en paz".

El sobrecogedor homenaje del Bernabéu a Jesús de Miguel. Jorge Pacheco

A continuación, los futbolistas del conjunto blanco saltaron al césped luciendo una camiseta con el número 9 de De Miguel en la espalda, dando paso a un emotivo homenaje.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Marián Mouriño, máxima dirigente del Celta, acompañaron sobre el terreno de juego a la mujer, la hermana y el padre del futbolista del Tenerife.

La familia recibió de manos de los capitanes de las tres secciones del club -Fede Valverde, Sergio Llull y Sandie Toletti- una camiseta enmarcada con el dorsal 9 que lució el jugador.

Posteriormente, todo el estadio guardó un sentido minuto de silencio, en una escena cargada de emoción que dejó imágenes de aficionados visiblemente afectados y lágrimas entre los familiares.

👏🏽 El recuerdo a 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, con sus familiares presentes, en la previa del Real Madrid-Celta en el Santiago Bernabéu. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/SRpwyTSVaj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

El momento más conmovedor llegó al término del acto, cuando los 22 futbolistas titulares se colocaron a ambos lados para formar un pasillo de honor por el que pasó la familia de De Miguel, nacido en Madrid.

Un gesto con el que el Real Madrid quiso mostrar su cercanía y respeto en unos momentos tan dolorosos, protagonizando un reconocimiento que volvió a poner de manifiesto la dimensión humana de la entidad blanca.