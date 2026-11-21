Ana Arrechea, entrenadora de Iker Casillas (45): "Quiere divertirse y ponerse en forma, pero sin sufrir mucho"

Iker Casillas es una de las grandes leyendas de la historia del fútbol español. Durante más de una década defendió la portería del Real Madrid y de la selección española, conquistando algunos de los títulos más importantes del deporte.

Su carrera deportiva terminó antes de lo esperado después de sufrir un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba con el FC Porto en mayo de 2019.

Desde entonces, el madrileño ha mantenido una intensa actividad pública, participando en diferentes programas de televisión y otros proyectos. A sus 45 años, el exguardameta sigue prestando atención a su estado físico, consciente de la importancia de mantenerse en forma para afrontar sus compromisos profesionales y disfrutar de su vida cotidiana.

Precisamente, su actual preparación física fue uno de los asuntos que abordó recientemente su entrenadora, Ana Arrechea, durante su intervención en DAZN.

La especialista explicó cómo comenzó a trabajar con el exfutbolista y cuáles fueron sus objetivos desde el primer momento: "Nos conocimos en un gimnasio hace tres años y medio. Me dijo que quería seguir trabajando y no perder lo que había conseguido hasta ahora", recordó.

Iker Casillas .

Arrechea también destacó que, pese a llevar varios años alejado de la competición, Casillas conserva buena parte de la mentalidad que le convirtió en un deportista de élite. "Quiere algo que pueda mantener y que no sea tan rígido como cuando era futbolista. Tiene la disciplina y las ganas de un deportista profesional", explicó.

Una actitud que también se refleja en su compromiso con los entrenamientos. De hecho, su preparadora no dudó en destacar su constancia y puntualidad a la hora de cumplir con las sesiones.

El exguardameta "nunca cancela, es increíble", aseguró antes de profundizar en el tipo de trabajo que realizan juntos: "Buscamos un entrenamiento funcional que le permita seguir haciendo sus cosas del día a día, ser más autónomo y comer sin restricciones".

La planificación combina ejercicios cardiovasculares y de fuerza, dos aspectos fundamentales para conservar la condición física con el paso de los años.

Este tipo de actividad ayuda a preservar la masa muscular, mantener la salud ósea y favorecer las capacidades cognitivas, además de contribuir a conservar la autonomía en las tareas cotidianas.

No obstante, el planteamiento actual de Casillas dista mucho de las exigencias que tenía cuando defendía la portería del Real Madrid o de la selección española.

Ahora, el objetivo no pasa por alcanzar el máximo rendimiento deportivo, sino por mantenerse activo y disfrutar del ejercicio sin someterse a esfuerzos excesivos.

Así lo explicó la propia Ana Arrechea al hablar de la mentalidad con la que el exfutbolista afronta algunas de las sesiones más exigentes: "Cuando intento hacer un entrenamiento más fuerte, me dice que esa etapa ya pasó y que quiere divertirse y ponerse en forma, pero sin sufrir mucho", sentenció.