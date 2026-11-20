JJ Gabriel, a sus 16 años, tiene un contrato de patrocinio con Nike. Instagram

JJ Gabriel, un fenómeno en ciernes: el último fichaje del Madrid tiene 16 años y vive bajo los focos de una superestrella

Joseph Junior Andreou Gabriel -mejor conocido como JJ Gabriel- tiene 16 años, supera los 900.000 seguidores en Instagram y cuenta con un contrato de patrocinio con Nike. Todavía no ha debutado en un partido oficial de primer equipo, pero su llegada al Real Madrid se sigue con la atención de un gran fichaje.

El acuerdo está cerrado y queda un requisito para completarlo: la autorización de la FIFA al tratarse de un menor. Mientras llega ese permiso, el delantero inglés ya conoce Valdebebas y se prepara en Madrid para comenzar una etapa que arrancará en el fútbol juvenil, con el Castilla en el horizonte.

La última novedad sitúa la operación en su fase administrativa definitiva, todavía sin anuncio oficial. El compromiso pactado es de tres años y el plan contempla que JJ tenga inicialmente ficha juvenil. La apertura del mercado de Primera RFEF, en enero, permitiría después su incorporación al filial.

Ese es el recorrido previsto: no una promoción inmediata al primer equipo. el Madrid prepara su entrada en la cantera antes de que su evolución marque los siguientes pasos.

El futbolista visitó las instalaciones madridistas el miércoles acompañado por su familia. Fue una primera toma de contacto con el lugar en el que desarrollará su carrera y con algunas de las personas que trabajarán con él.

Hasta ahora ha mantenido su preparación en Boadilla del Monte, donde se ejercita mientras se resuelve el cambio de club. A los entrenamientos y la adaptación a un nuevo país se suma una expectación que lleva años acompañándolo.

Dimensión internacional

La compensación prevista para el Manchester United ronda los 360.000 euros por derechos de formación. Esa cantidad no debe confundirse con el coste completo de la incorporación, que incluye otros conceptos.

Tampoco se trata de un traspaso convencional entre dos grandes clubes: el Madrid incorpora a un jugador formado durante seis años en la academia inglesa que solicitó abandonar el club en septiembre.

JJ Gabriel, hace unos años, junto a Cristiano Ronaldo Jr. en la cantera del Manchester United. Instagram

Su situación ha atraído el interés de Barcelona, PSG y Bayern Múnich, entre otros clubes. Sin embargo, el Madrid acabó tomando ventaja en esa competencia por un talento que cumplió 16 años el 6 de octubre.

La dimensión del movimiento también se aprecia en cómo JJ ha comunicado sus últimas decisiones. El lunes anunció su incorporación a Epic Sports, la agencia vinculada a Ali Barat. Un día después difundió un vídeo de despedida del United, con imágenes de su recorrido por la cantera y una carta dirigida al club.

En apenas dos jornadas, representación y futuro deportivo confluyeron en unas redes sociales que se han convertido en uno de sus principales escaparates.

Casi un millón de seguidores

"Querido Manchester United, llegué en 2020, siendo un niño de 10 años con grandes sueños", expresó en su mensaje. Después resumió lo que aquella etapa había significado para él: "Aquí crecí como jugador y como persona".

La despedida recorrió sus goles, sus experiencias en Old Trafford y los reconocimientos que recibió mientras avanzaba por las categorías inferiores.

El vídeo permitió ver también la escala de su proyección pública. Su cuenta reunía más de 900.000 seguidores, una audiencia considerable para alguien que aún está construyendo su trayectoria juvenil.

JJ agradeció el trabajo de entrenadores, empleados y compañeros, sin identificar expresamente su siguiente destino. Cerró la carta manteniendo el vínculo con la institución en la que pasó buena parte de su infancia: "Al comenzar esta nueva etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia".

Su popularidad, sin embargo, precede a esta despedida. Los vídeos de sus habilidades circularon cuando todavía era un niño y contribuyeron a extender el apodo de 'Kid Messi'. El sobrenombre explica hasta qué punto llamó la atención su manejo del balón, pero no define su trayectoria.

El JJ Gabriel que prepara su llegada al Madrid tiene ya resultados propios en los que apoyar la expectación.

Durante la temporada 2025/26 marcó 23 goles en la Premier League sub-18 y fue elegido mejor jugador de la competición. También recibió el premio Jimmy Murphy al mejor futbolista joven del Manchester United, convirtiéndose, con 15 años, en el ganador más precoz de la historia del galardón.

Superó así la marca de Angel Gomes, que lo había conseguido con 16 años y ocho meses.

En septiembre añadió otra actuación destacada: anotó tres goles contra el Sabah en su estreno en la UEFA Youth League, en una victoria por 5-0. Aquel partido, disputado el día 10, terminó siendo su última aparición con la camiseta del United antes de solicitar la salida.

Llegaba después de haber tenido contacto con la primera plantilla durante la pretemporada, aunque sin alcanzar todavía el debut oficial.

JJ Gabriel, con las inferiores del Manchester United. Reuters

JJ puede actuar por las bandas o en posiciones interiores por detrás del delantero. Su capacidad para superar rivales, generar ocasiones y finalizar jugadas ayuda a explicar el interés que ha despertado.

La próxima etapa trasladará esas cualidades a otro entorno formativo y, si se cumple el itinerario previsto, al fútbol sénior del Castilla. El salto implica nuevas exigencias competitivas para un futbolista que hasta ahora ha destacado frente a jugadores de categorías superiores a su edad.

Nike y su imagen

Fuera del campo, el patrocinio deportivo amplificó su notoriedad. En 2025, cuando tenía 14 años, alcanzó un acuerdo de larga duración con Nike tras despertar también el interés de Adidas.

Las cifras no se hicieron públicas, pero quedó patente que las grandes marcas veían en él una figura con potencial mucho antes de su estreno profesional.

Nacido en Enfield, de padre irlandés y madre chipriota, JJ cuenta además con la experiencia familiar de Joe O'Cearuill, exinternacional con Irlanda. Su padre lo ha acompañado durante la preparación en Madrid y en las decisiones sobre su carrera.

Ahora, entre entrenamientos, asesoramiento profesional y una audiencia cercana al millón de seguidores, espera el último permiso para incorporarse al club blanco. Su llegada concentra focos de estrella; su primer destino deportivo seguirá siendo una cantera en la que continuar formándose.