El éxito de Raúl Asencio (23) fuera del fútbol: 3.000 euros para fundar una empresa que compra, vende y alquila inmuebles

Raúl Asencio ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo empresarial con la puesta en marcha de su propio proyecto de inversión. El defensa del Real Madrid ha constituido Asenra Capital Group, una sociedad cuyo objeto principal está relacionado con el sector inmobiliario.

A través de esta compañía, el futbolista podrá desarrollar actividades de compraventa, alquiler, gestión y promoción de bienes inmuebles, dando así comienzo a una nueva faceta profesional al margen de su carrera deportiva.

La información, adelantada por El Confidencial, señala que la sociedad se ha constituido con un capital social inicial de 3.000 euros. Asencio figura como único socio y administrador de la empresa, por lo que tendrá el control de la estructura desde su nacimiento.

Entre las actividades contempladas en sus estatutos se encuentran las operaciones con inmuebles urbanos y rústicos por cuenta propia, lo que abre la puerta a diferentes posibilidades de inversión dentro del mercado inmobiliario.

Sin embargo, el proyecto empresarial del central canario no se limita exclusivamente a la compraventa de propiedades. El objeto social de Asenra Capital Group también incluye la adquisición de acciones y participaciones en otras sociedades.

Raúl Asencio, en un entrenamiento del Real Madrid. Europa Press

Esta posibilidad amplía el abanico de operaciones que podrá llevar a cabo la compañía y permite que el jugador pueda participar en otros negocios más allá del sector inmobiliario.

Se trata, por tanto, de una iniciativa con distintas vías de desarrollo, aunque todavía no se conocen movimientos concretos en este sentido.

Para poner en marcha esta nueva aventura, el futbolista cuenta con el asesoramiento de un despacho especializado en derecho deportivo. Un respaldo profesional que le permite abordar los aspectos legales y empresariales de esta iniciativa mientras continúa centrado en sus compromisos con el Real Madrid.

Su incursión en el mundo de los negocios refleja también el interés por comenzar a construir un patrimonio y explorar alternativas profesionales paralelas a su trayectoria sobre el terreno de juego.

La apuesta por el mercado inmobiliario no es una decisión aislada dentro del fútbol profesional. Este sector ha atraído el interés de numerosos deportistas, que encuentran en la inversión inmobiliaria una posible vía para diversificar sus ingresos y desarrollar proyectos empresariales durante su carrera deportiva. No obstante, en el caso de Asencio todavía es pronto para conocer el alcance real de sus planes.

Por ahora, los datos confirmados se limitan a la constitución de Asenra Capital Group, su capital social de 3.000 euros, la participación exclusiva del futbolista y las actividades que podrá desarrollar la sociedad.

No han trascendido operaciones de compraventa, inmuebles adquiridos ni proyectos de promoción vinculados a la compañía.

Tampoco se ha concretado qué cantidad de dinero tiene previsto destinar Asencio a futuras inversiones, por lo que habrá que esperar para conocer cómo evoluciona esta nueva iniciativa empresarial del jugador madridista.