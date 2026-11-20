Aganzo se acerca al juicio: el presidente de AFE se expone a la inhabilitación y le pueden pedir de 3 a 8 años de cárcel

David Aganzo afronta un nuevo paso judicial en la causa sobre la presunta obtención ilícita de información fiscal de Futbolistas ON.

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) figura entre los diez investigados de un procedimiento que se tramitará por la vía del Tribunal del Jurado y que también afecta a otros miembros del sindicato.

El tribunal de instancia de Elche número 3 ha fijado para el día 9 de diciembre el procedimiento previo para delimitar los delitos y cuantía de años de cárcel que se le pedirá finalmente al dirigente sindical.

El juicio por el que se acusa a los dirigentes de AFE de los delitos de revelación de secretos y cohecho será ante un jurado popular.

Tanto David Aganzo, actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, como su secretario general en el sindicato, Diego Rivas, se exponen a una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses por revelación de datos reservados y otra 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de 5 a 9 años por el cohecho.

La trama que inculpa a los dirigentes del sindicato tiene que ver con el presunto soborno a un funcionario público para extraer documentación confidencial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Elche sobre el Sindicato rival Futbolistas ON, de ahí que también esté personado el abogado del estado como parte afectada.

Aganzo junto con otros miembros de su equipo habrían recaudado la cantidad de 3.000 euros para, presuntamente, corromper al funcionario que finalmente accedió a los deseos de la cúpula de AFE.

David Aganzo, presidente de AFE, durante un partido de la Selección. Europa Press

Recorrido de la documentación

Según la resolución, el empleado público realizó cuatro accesos no autorizados a los datos del sindicato el 7 de marzo de 2019.

En uno de ellos habría descargado una copia del modelo 347 correspondiente a 2018, que recoge las operaciones de la entidad con terceros. Esas consultas no guardaban relación con las tareas que tenía asignadas.

La instructora sitúa a Antonio Cañadas Zapata, que trabajaba en la asesoría jurídica de AFE, en los contactos para obtener el documento.

Posteriormente, Antonio Saiz Checa habría mostrado la copia en una reunión en el despacho de Aganzo, con Gonzalo de Medinilla y Diego Rivas presentes. Una fotografía del modelo terminó publicada en prensa.

Entre los indicios, la magistrada cita informes tributarios, declaraciones de investigados y testigos, una grabación y registros de llamadas.

Dos testigos señalaron que se les había solicitado dinero con el propósito de "destruir o cargarse" Futbolistas ON, según recoge el auto.

La posición de las partes

La Fiscalía defendió continuar por el procedimiento abreviado por revelación de secretos. Futbolistas ON solicitó la vía del jurado para el conjunto de los hechos.

La jueza considera que el supuesto pago y la obtención de los datos están conectados y que separarlos podría provocar resoluciones contradictorias.

Aganzo rechazó las acusaciones cuando trascendieron en 2020 y las calificó de "absolutamente falsas".

La investigación comenzó en Madrid en 2019 y posteriormente pasó a Elche, donde se incorporaron diligencias de la Fiscalía Provincial de Valencia.