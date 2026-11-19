Raúl Bravo, 45 años, sobre sus propiedades: "Compré y reformé 6 o 7 viviendas, en tiempos malos, y ninguna tardó más de un mes en venderse"

El adiós a la alta competición deportiva suele representar un abismo psicológico y profesional para la gran mayoría de los futbolistas de élite que cuelgan las botas. Sin embargo, el exdefensa del Real Madrid Raúl Bravo, hoy con 45 años de edad, ha logrado sortear ese vértigo cotidiano.

Lo hizo volcando sus energías y su creatividad en un sector completamente ajeno al fútbol profesional: la compraventa inmobiliaria combinada con el interiorismo, la decoración y la reforma integral en su Gandía natal.

Así lo relató en una profunda y reposada entrevista publicada por el periódico digital Relevo en 2023. En aquella extensa conversación, el antiguo integrante de la histórica plantilla de los Galácticos detalló cómo ha edificado un negocio propio centrado de lleno en el mercado residencial.

Lejos de concebirlo como una fría inversión puramente especulativa, Bravo definió su ocupación diaria con absoluta serenidad y cercanía: "Digamos que ahora tengo una empresa humilde de decoración: compro, reformo y vendo. Eso es lo que hago".

Lo que inicialmente surgió como un mecanismo para estructurar su tiempo libre tras la retirada definitiva del fútbol no tardó en evidenciar un dinamismo comercial fuera de lo común.

El propio exjugador admitió con naturalidad el impacto positivo que sus inmuebles totalmente reformados generaban de inmediato en el público comprador.

Según sus propias palabras en la citada entrevista, "de repente empecé a hacer pisos y me daba cuenta de que la gente se quedaba prendada, y a los números me remito. Hemos hecho no sé si son seis o siete viviendas y todas ellas, en tiempos malos, y ninguna tarda más de un mes en venderse".

Raúl Bravo. EFE

El sorprendente éxito de estas operaciones no responde a complejas estructuras societarias, sino a un cuidado artesanal y a una dedicación personal muy directa en cada una de las fases del proceso.

El propio Bravo asume tanto la planificación sobre el terreno como la puesta directa en el mercado a través de internet: "La gente lo veía y desde el primer día eran ofertas y negociaciones. Un dato relevante: una de las que subí -porque lo subo yo solo a Idealista-, y una de las que subí la vendí a la hora, me dije: '¿Esto? Algo bien estoy haciendo, ¿no? Vender un piso en un día con la que está cayendo…' Más que un trabajo lo veo como un hobby".

A diferencia de otros promotores que se desentienden del trabajo de obra, el canterano madridista supervisa milimétricamente cada detalle arquitectónico y estético:

"Para mí es una manera de entretenerme, y me gustan mucho todos los procesos: el de ir a tirar algún muro, el de ir a marcar, 'que si este enchufe aquí encima de la mesita', porque todo tiene que ir como muy milimetrado, y la fase de ir a la tienda de muebles... Pero la que más me gusta es la venta. El día que se vende es el día de la guinda del pastel".

Con esta vocación, Raúl Bravo ha hallado en el ladrillo y el diseño una sólida y fructífera reinvención personal.