Nico Paz, una estrella hecha en tres países: qué le dio España, qué encontró en Italia y qué le pide la Argentina post-Messi

El fútbol moderno exige jugadores híbridos, pero pocos encarnan esa mezcla con la naturalidad de Nico Paz (Santa Cruz de Tenerife, 2004).

El centrocampista se ha consolidado como uno de los nombres propios del panorama internacional. Su irrupción no es producto de la casualidad, sino el resultado de un proceso de maduración milimétrico, cocinado a fuego lento en tres ecosistemas futbolísticos radicalmente distintos.

Es un talento moldeado por la exigencia psicológica de España, pulido por el rigor táctico de Italia y coronado por la mística emocional de Argentina.

الساحر نيكو باز .. صُنع في كاستيا .. فعّل يا فلورينتينو خيار إعادة الشراء 🤯🔥 https://t.co/a0U3ew3335 — محمود مجيد (@MMajeedX) November 18, 2026

A sus 22 años, su perfil es una rareza en la élite. Mientras otros prospectos de su generación se han difuminado bajo el peso de las expectativas prematuras, él ha optado por el camino de la adaptación constante para huir de la zona de confort.

Entender su impacto actual -el de un futbolista capaz de gobernar el ritmo de la Serie A y de reclamar su espacio de forma natural en una selección campeona del mundo- obliga a trazar un mapa de su evolución.

No se trata solo de repasar sus clubes, sino de diseccionar qué herramientas ha ido guardando en su mochila durante esta travesía. Tres países, tres escuelas y un solo objetivo: construir al mediocampista total para la próxima década.

ADN Real Madrid

El Real Madrid no es un club que se caracterice por regalar tiempo a sus canteranos. Valdebebas es una trituradora de talento donde la técnica se da por descontada y la diferencia la marca la capacidad de supervivencia.

Eso fue exactamente lo que España le dio a Nico Paz: una coraza mental a prueba de balas y la asimilación del célebre "ADN madridista". Allí aprendió que el escudo exige ganar hasta en los entrenamientos y que el talento, sin una ética de trabajo espartana, es insuficiente para pisar el césped del Santiago Bernabéu.

Aunque su participación en el primer equipo blanco se redujo a un puñado de encuentros bajo la mirada de Carlo Ancelotti, su etapa en la capital española fue un máster acelerado en gestión de la presión.

Nico Paz celebra su gol en Champions con el Real Madrid. REUTERS

El clímax de esta etapa formativa llegó en la fase de grupos de la Champions League 2023/24, cuando anotó su primer gol como profesional ante el Napoli. Aquel disparo desde fuera del área no fue solo un destello técnico, sino una declaración de intenciones: el miedo escénico no existía en su diccionario.

El Madrid no le dio la continuidad de minutos que ansiaba, pero le forjó un carácter competitivo indomable.

Tanto es así que, al abrirle la puerta del Como, el club se negó a desprenderse de él por completo: lo traspasó por 60 millones de euros guardándose una opción de recompra por 80 este próximo verano.

Una estrella en Como

Si España le proporcionó la mentalidad, Italia le ha otorgado el oficio. Su desembarco en el Como 1907 supuso el paso definitivo de promesa a realidad. La Serie A, históricamente hostil para los mediapuntas puros de corte clásico, le exigió una transformación física y futbolística inmediata.

Allí encontró a Cesc Fàbregas, el mentor perfecto: un técnico que, por su propio pasado como jugador de élite en esa misma demarcación, comprendía a la perfección los espacios que Nico necesitaba ocupar, los tiempos de pausa y aceleración, y los defectos que debía pulir.

Nico Paz celebra un gol con el Como. REUTERS

En el Calcio, Paz ha aprendido a sufrir sin la pelota. Ha ganado la masa muscular necesaria para aguantar los choques en el rocoso centro del campo italiano, ha mejorado drásticamente en los retornos defensivos y ha interiorizado la importancia de la táctica colectiva.

Su impacto estadístico es la prueba irrefutable de su crecimiento. Tras una primera temporada de adaptación brillante, este curso 2026/27 lo ha consagrado como el líder absoluto del equipo.

En apenas 14 encuentros disputados, registra 6 goles y 8 asistencias, gobernando el ritmo de un Como que compite sin complejos en la Champions League. En Italia, Nico ha dejado de ser un jugador de jugadas aisladas para convertirse en un jugador de partidos enteros.

Heredero del '10'

El último vértice de este triángulo formativo es el más complejo y emocional de todos.

Argentina atraviesa hoy la transición más delicada de su historia moderna: aprender a competir tras la retirada de Messi. En este escenario de incertidumbre y reconstrucción, Scaloni ha comenzado a entregar las llaves de la creatividad del equipo a Nico Paz.

El proceso, no obstante, ha sido cauteloso y respetuoso con las jerarquías. Durante el Mundial 2026, el tinerfeño apenas sumó minutos sobre el césped. Sin embargo, su presencia en la concentración no fue un premio menor, sino un periodo estratégico de observación y aprendizaje.

Scaloni lo quiso allí para que respirara el ambiente, entendiera el peso de la camiseta de las tres estrellas y viviera de primera mano los últimos bailes de la generación dorada. Fue un espectador de lujo, preparando el terreno anímico para lo que inevitablemente venía después.

Nico Paz y Leo Messi, con la selección de Argentina. Europa Press

Tras el adiós definitivo de Messi, el panorama ha cambiado drásticamente. El protagonismo de Paz se ha disparado, asumiendo el rol de enganche moderno en el nuevo esquema de la albiceleste.

El peso histórico de su posición es incalculable, pero el mediocampista lo está gestionando con la misma frialdad que exhibía en Valdebebas. Su reciente actuación en la goleada por 7-0 ante Costa Rica -donde firmó un doblete y orquestó con fluidez cada ataque posicional- confirmó que está listo para la exigencia internacional.

Argentina no le pide que sea Messi, una tarea imposible y destructiva, sino que sea el conector perfecto: el socio que filtra pases, rompe líneas de presión y acelera el juego en el último tercio. Le pide, en definitiva, que ponga todo lo aprendido en España e Italia al servicio del corazón sudamericano.