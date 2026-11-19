Kompany vuelve a entrenar al Bayern Múnich un mes después de sufrir un colapso: "Tal vez no escuché a mi cuerpo"

Vincent Kompany ha vuelto. El entrenador del Bayern volverá a sentarse el viernes en el Allianz Arena un mes después del susto que provocó mientras presenciaba un entrenamiento del filial.

El belga sufrió un colapso y tuvo que ser evacuado en helicóptero de la ciudad deportiva. Fue el último aviso después de haber sufrido una infección vírica que le llevó a tener que tumbarse durante unos minutos en el sofá del vestuario del club alemán tanto en el descanso como al término del partido ante el Leipzig.

"Estoy bien, muy bien de hecho. Comuniqué públicamente la verdad de los hechos. Simplemente estuve enfermo, como le pasa a cualquiera en octubre o noviembre, y tal vez no escuché suficientemente las señales de mi cuerpo. Todo lo que vino después fue consecuencia de ello", ha explicado en su primera aparición pública desde aquel desmayo.

🗣️ Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz https://t.co/5Ten9OeLWS — FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2026

"No puedo minimizar la situación; fue un shock. Seguí trabajando cuando necesitaba descansar en ese momento. Pero ya era demasiado tarde". "Ahora me siento bien de nuevo. Estoy perfectamente sano. Me hicieron suficientes pruebas y, por suerte, no hubo otras consecuencias", añadió.

Kompany se desmayó el 23 de octubre durante un entrenamiento y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde le trataron una meningitis.

Fueron dos los partidos que se perdió Kompany mientras estuvo de baja: el clásico alemán contra el Dortmund (2-2) y el trascendental partido de la Champions contra el Atlético de Madrid (0-2) en el Metropolitano, duelos en los que le sustituyó Aaron Danks.

El segundo entrenador, además, tenía la prohibición por parte de los médicos de hablarle de fútbol a Kompany, que necesitó reposo absoluto.

Orgulloso de sus jugadores

"Todas las pruebas que me hicieron después dieron muy buenos resultados. Así que, la verdad, estoy muy sano. Afortunadamente no fue tan grave como para tener consecuencias mayores", explicó.

"En este momento de calma, uno siempre intenta aprender algo. También me pareció interesante observar al equipo desde una perspectiva diferente: a mi cuerpo técnico, a mis compañeros, cómo trabajan, qué hacen, cómo resuelven esta situación. Fue un momento realmente fascinante. Me siento muy bien y estoy feliz de estar de vuelta con el equipo", continuó.

Kompany, durante un entrenamiento del Bayern. EFE

El exjugador del Manchester City fue preguntado en rueda de prensa por la victoria frente a los de Simeone, y no dudó en definirla como uno de sus "mejores" partidos pese a "no estar presente".

"Disfruté muchísimo el partido contra el Atlético. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador, aunque no estuve presente. Es algo que nos acompañará de cara al resto de la temporada. Creo que nos dará mucha fuerza. El entrenador no estaba, Luis Díaz no estaba, y fuimos allí sin miedo. Eso fue todo lo que se reflejó ahí, la identidad del Bayern", afirmó orgulloso.