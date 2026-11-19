David Aganzo, presidente de AFE, durante un partido de la Selección. Europa Press

Una jueza de Elche aprecia indicios de cohecho y revelación de secretos por el pago de 3.000 euros a un funcionario de Hacienda para obtener información confidencial del sindicato rival.

La Justicia lleva a Aganzo y 9 investigados más al Tribunal del Jurado por presunto espionaje fiscal a Futbolistas ON

Nuevo y significativo revés judicial para David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La Justicia ha acordado que la investigación contra el dirigente sindical y otras nueve personas continúe por los trámites del Tribunal del Jurado, al apreciar indicios racionales de delitos de cohecho y revelación de secretos en la presunta obtención ilegal de información tributaria de Futbolistas ON.

En un auto de 16 de noviembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la magistrada Marta Alba Tenza, del Tribunal de Instancia de Elche, considera que existen indicios suficientes para investigar conjuntamente ambos delitos, frente al criterio de la Fiscalía, que había solicitado continuar únicamente por revelación de secretos.

La decisión judicial supone un importante avance para Futbolistas ON, que ejerce la acusación particular y había solicitado expresamente que la causa siguiera por el procedimiento del Tribunal del Jurado.

3.000€ por datos fiscales

Los hechos se remontan a marzo de 2019. Según la resolución, un funcionario de la Agencia Tributaria destinado en Elche accedió en cuatro ocasiones, sin autorización, a los datos tributarios de Futbolistas ON, descargando el modelo 347 correspondiente al ejercicio 2018, que contiene información reservada sobre las operaciones económicas del sindicato con terceros.

La jueza aprecia indicios de que el funcionario recibió 3.000 euros a cambio de facilitar dicha documentación y de que el dinero fue aportado por seis personas vinculadas a AFE, entre ellas su presidente, David Aganzo; su entonces director jurídico, Gonzalo de Medinilla; su secretario general, Diego Rivas; y otros miembros y trabajadores de la organización.

El auto recoge expresamente que los investigados conocían que el dinero se destinaba a conseguir información tributaria de Futbolistas ON para utilizarla posteriormente contra este sindicato.

La documentación habría llegado hasta el propio despacho de Aganzo en la sede de AFE en Madrid.

David Aganzo, presidente de la AFE Kiko Huesca Agencia EFE

Según la investigación, el 11 de marzo de 2019 se celebró una reunión en la que Antonio Sáiz Checa entregó al presidente de la asociación el documento fiscal obtenido, en presencia de otros responsables sindicales.

Posteriormente, una fotografía del documento apareció publicada en prensa.

"Destruir" al sindicato rival

La resolución judicial incorpora declaraciones especialmente relevantes sobre la presunta finalidad de la operación.

Dos testigos, Xavier Oliva González y Sergio Piña Cousillas, manifestaron que se les había solicitado dinero antes de una reunión de la junta directiva de AFE y que, según les trasladaron, el objetivo era "destruir o cargarse" Futbolistas ON.

A estas declaraciones se añaden los informes de la Agencia Tributaria, testimonios de investigados, grabaciones y documentación sobre llamadas y publicaciones periodísticas.

La magistrada considera que estos elementos permiten apreciar indicios racionales de cohecho pasivo respecto del funcionario público, cohecho activo respecto de los otros nueve investigados y participación de todos ellos en un presunto delito de revelación de secretos.

La jueza contradice a Fiscalía

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que la magistrada no comparte la posición del Ministerio Fiscal, que había defendido continuar la investigación por el procedimiento abreviado, sin mantener la imputación por cohecho.

La jueza entiende, por el contrario, que existe una conexión directa entre el presunto pago al funcionario y la obtención de información tributaria confidencial.

Por ello, considera necesario que ambos delitos se investiguen conjuntamente para evitar eventuales resoluciones contradictorias.

La decisión no implica todavía la apertura del juicio oral ni supone una declaración de culpabilidad, pero sí mantiene abierta la investigación penal por ambos delitos y determina su continuación por los trámites del Tribunal del Jurado.

10 investigados citados el 9-D

La magistrada ha convocado a los diez investigados el próximo 9 de diciembre, a las 10:30 horas, a una comparecencia en la que las partes podrán concretar las imputaciones, solicitar el archivo de las actuaciones o interesar nuevas diligencias de investigación.

La resolución, que todavía puede ser recurrida, coloca nuevamente bajo el foco judicial a la dirección de AFE por unos hechos que trascienden una simple disputa entre organizaciones sindicales.

Lo que investiga la Justicia es si responsables de la principal asociación de futbolistas españoles participaron en la financiación de una operación destinada a obtener ilegalmente información tributaria confidencial de otro sindicato para perjudicarlo.

Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas ON. Futbolistas ON

El caso plantea también una cuestión de responsabilidad institucional: cómo puede afectar a la credibilidad de una organización encargada de defender los derechos de los futbolistas que su presidente y varios de sus responsables permanezcan investigados por una presunta operación de espionaje fiscal contra una organización rival.

La responsabilidad penal deberá determinarse en los tribunales, con pleno respeto a la presunción de inocencia.

Pero la dimensión institucional del procedimiento resulta difícil de ignorar, especialmente cuando la propia resolución judicial sitúa la presunta obtención de información reservada en el contexto de la rivalidad entre organizaciones que aspiran a representar a los futbolistas profesionales.