Infantino parte como favorito, pero no tiene ganada la FIFA: los apoyos y las cuentas de una elección a cuatro bandas

Gianni Infantino llega al cierre del plazo de candidaturas con más apoyos públicos que cualquiera de sus tres rivales, pero sin un recuento que le garantice la reelección. El presidente de la FIFA se medirá con Philippe Diallo, Kozo Tashima y Ramón Vega el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Su ventaja se apoya en el respaldo de las cúpulas del fútbol africano, asiático y sudamericano, mientras que Diallo tiene a la UEFA de su lado. La diferencia entre esos respaldos y los votos que realmente pueden entregar es lo que mantiene abierta la elección.

La primera cuenta favorece a Infantino; la segunda explica por qué sus rivales tienen margen. Si las 211 federaciones están presentes y habilitadas para votar, el presidente necesitará 141 votos para ganar a la primera. A los otros tres aspirantes les bastaría con sumar 71 entre todos para impedirlo.

Pero aplazar la victoria no equivale a ponerla en peligro: cuando solo queden dos candidatos, el umbral bajará a 106 si se emiten 211 votos válidos. La oposición puede repartirse el trabajo en la primera papeleta; para ganar, tendrá que concentrar sus votos en un solo nombre.

La ventaja de Infantino

África es el respaldo más firme del presidente. La CAF agrupa a 54 federaciones y se mantuvo de su lado incluso cuando el proyecto para abrir a inversores privados derechos comerciales ligados a competiciones como el Mundial provocó una ruptura con otras confederaciones.

Asia, con 46 votos potenciales, es un caso distinto. Su presidente, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, se revolvió contra aquel plan y acabó respaldando a Infantino después de que este lo retirara y se disculpara ante el Consejo de la FIFA.

Recuperar a Salman fue una victoria política; recuperar cada voto asiático es otra cuestión. Japón, que ha presentado a Tashima, es la prueba más visible.

Infantino ha convertido esa recomposición en un argumento de campaña. Tras sus contactos en Asia y África, reivindicó ante la BBC el respaldo de la "amplísima mayoría" de las federaciones.

Philippe Diallo, junto a Infantino. EFE

La suma de las dos confederaciones ayuda a entender su confianza: son 100 votos potenciales, casi la mitad del Congreso. Si a ese máximo teórico se añaden los diez de la Conmebol, cuyo respaldo ha recogido AFP, el total sube a 110.

Le alcanzaría en un duelo final con participación plena, pero todavía le faltarían 31 para ganar de entrada. Y esa cuenta parte de una premisa que la candidatura japonesa ya pone en cuestión: que ninguna federación se aparte de la posición de su confederación.

Por eso importa la Concacaf. Sus 35 federaciones no forman un bloque: la confederación se opuso inicialmente al proyecto comercial, pero México y varias asociaciones caribeñas se han inclinado por el presidente, según Reuters.

Con los 11 votos de Oceanía, es el otro territorio que conviene seguir para saber si la ventaja de Infantino se acerca a los dos tercios.

En un escenario puramente aritmético, si el presidente reuniera los 110 votos de África, Asia y Sudamérica y los 11 de Oceanía, todavía necesitaría 20 de la Concacaf para alcanzar los 141 sin recurrir a Europa. No es una previsión: cada voto que pierda en esos supuestos bloques tendrá que encontrarlo en otra parte.

Diallo necesita más que Europa

Philippe Diallo tiene el respaldo institucional más visible entre los aspirantes a desbancar al presidente.

La UEFA lo eligió después de que Arsène Wenger descartara presentarse, pero el alcance de su anuncio importa: el aval procede de las federaciones representadas en su Comité Ejecutivo y en el Consejo de la FIFA, no de 55 compromisos individuales de voto.

Incluso si el francés reuniera a toda Europa, aún necesitaría 51 votos de fuera para ganar una final con 211 papeletas válidas. Y ni siquiera puede dar por hecho que toda la disidencia europea se concentre en él mientras siga en liza otro candidato suizo, Ramón Vega.

"Desde ayer, he recibido ya muestras de apoyo fuertes y firmes desde otros continentes, que se irán conociendo en los próximos días", dijo Diallo al presentar su candidatura en París.

El francés ha hecho de la forma de gobernar la FIFA su principal diferencia con Infantino. "Voy a aportar la visión de una gobernanza abierta, colegiada, en la cual las instancias puedan ejercer realmente su papel", prometió.

Para medir si ese discurso viaja fuera de Europa, el dato decisivo no será cuántos dirigentes se declaren descontentos con Infantino, sino cuántas federaciones estén dispuestas a respaldar a Diallo frente a él.

Tashima y Vega complican esa tarea, pero también pueden contribuir a que haya más de una votación. El japonés, miembro del Consejo de la FIFA desde 2015, tiene experiencia dentro de la institución y asegura haber reunido los cinco avales exigidos para concurrir.

Su candidatura muestra que respaldar al presidente de la AFC no es lo mismo que controlar el voto de Asia. Vega, excapitán de Suiza, reivindica haber visitado más de 140 países en busca de apoyos y afronta su cuarto intento de llegar a la presidencia.

Ni una red de contactos ni los avales para inscribirse permiten saber cuántas papeletas recibirá cada uno, y tampoco a quién irán esos votos si quedan eliminados.

Cómo se decide en Rabat

En el Congreso votan las federaciones, no las confederaciones. Cada una dispone de una papeleta secreta y el voto de la española pesa lo mismo que el de San Marino. Con más de dos candidatos, en la primera ronda se exigen dos tercios de las federaciones presentes y habilitadas para votar.

Si nadie alcanza esa mayoría, a partir de la segunda votación se elimina al aspirante menos votado hasta que quedan dos; entonces decide la mayoría de los votos válidos.

Los 141 y los 106 no son cifras fijas: la primera depende de cuántas federaciones estén presentes y habilitadas, y la segunda, de cuántos votos válidos se emitan.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Reuters

Ahí está la diferencia entre competir y tener opciones de ganar. Si Infantino obtuviera 120 votos en la primera ronda y los conservara en un duelo final con 211 votos válidos, ganaría sin sumar una sola adhesión. Si llegara a esa última votación con 100, necesitaría seis más.

La clave de las rondas eliminatorias no es solo quién sale, sino si las federaciones que lo votaron se pasan al presidente, se agrupan detrás del otro finalista o dejan de emitir un voto válido. Ningún aspirante eliminado puede entregar esas papeletas en nombre de quienes lo apoyaron.

Infantino conoce el valor de esa diferencia: ganó la presidencia en segunda vuelta en 2016 y, desde entonces, no ha tenido que defenderla frente a otro candidato en las urnas.

Esta vez llega con una red de respaldos más amplia que la de sus adversarios, pero también con una oposición que ya tiene nombres en la papeleta.

Hasta marzo, la señal de que hay pelea de verdad no será que Diallo, Tashima y Vega puedan sumar 71 votos entre los tres, sino que uno de ellos empiece a construir una mayoría propia más allá de su base.

Por ahora, los apoyos públicos explican por qué Infantino es favorito; no demuestran que tenga ganada la FIFA.