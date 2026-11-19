Infantino, 56 años, sobre su infancia: "Mis padres me decían que fuera resiliente, trabajador y tuviera mentalidad positiva"

A las puertas de las inminentes elecciones presidenciales de la FIFA, cuyo plazo para presentar candidaturas acaba de cerrarse formalmente, Gianni Infantino vuelve a ser uno de los nombres propios del planeta fútbol.

Tras más de una década ligado al máximo organismo, el dirigente suizo busca consolidar su mandato frente a sus nuevos rivales en las urnas, en un periodo que ha estado marcado por diversas controversias, como los debates sobre el legado del último Mundial o su polémica sugerencia de privatizar la Copa del Mundo.

Aunque su rostro es hoy perfectamente reconocible para millones de aficionados, son menos quienes conocen la historia personal y la formación que llevaron al actual presidente hasta la cima. Nació en marzo de 1970 en Brig (Suiza), en el seno de una familia de inmigrantes italianos.

Su llegada al mundo estuvo rodeada de angustia: sufrió una grave ictericia que requirió una transfusión de sangre urgente. Al tener un grupo sanguíneo muy poco común, fue necesario localizar a dos donantes extranjeros para salvarle la vida.

Superado ese crítico inicio, su infancia transcurrió marcada por el sacrificio familiar. Sus padres regentaban un pequeño quiosco en la estación de tren local, donde vendían, entre otras publicaciones, La Gazzetta dello Sport.

Gianni devoraba sus páginas a diario, forjando un profundo amor por el deporte y declarándose fiel seguidor del FC Sion y del Inter de Milán.

Aunque soñaba con jugar en la élite, pronto asumió sus limitaciones sobre el césped. No obstante, una redacción escolar ya revelaba su verdadera vocación. "Me gustaría ser futbolista o promotor del fútbol, pero probablemente más bien promotor del fútbol", escribió.

Esa ambición directiva cristalizó en la adolescencia al cofundar el FC Folgore, un club amateur de hijos de inmigrantes donde él mismo organizaba calendarios, gestionaba el material deportivo y coordinaba los entrenamientos.

Posteriormente, estudió Derecho en la Universidad de Friburgo, especializándose en derecho deportivo para unir su vocación jurídica con su pasión futbolística. Así, saltó de los campos a los despachos, asesorando a federaciones y llegando a ser secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Su envidiable dominio de seis idiomas -alemán, italiano, inglés, francés, español y árabe- facilitó su meteórico ascenso institucional. Esta historia de esfuerzo fue precisamente el eje de su discurso de graduación en el Miami Dade College.

Allí, recordando sus raíces inmigrantes, compartió la máxima que hoy lo guía hacia su reelección: "Mis padres, que eran trabajadores, me dijeron que siempre trabajara duro, que siempre fuera resiliente y que siempre fuera positivo". Y sentenció: "Y si haces eso, puedes lograr todo lo que quieras en la vida".

Finalmente, dirigiéndose a los más jóvenes con un mensaje sobre el éxito, concluyó: "No tienes derecho a nada, pero puedes lograrlo todo. Y puedes hacerlo si crees en ti mismo, si persigues tus sueños y, por supuesto, repito, si trabajas duro, si eres resiliente y si siempre, siempre eres positivo".