El éxito de Lamine Yamal (19) fuera del fútbol: se estrena en el negocio inmobiliario con la compra de media nave industrial

Lamine Yamal ha dado su primer paso conocido en el negocio inmobiliario con la compra del 50% de un edificio industrial en Sant Just Desvern, en el área metropolitana de Barcelona.

El futbolista del Barça, de 19 años, cerró la operación el 30 de septiembre a través de Capitally Property SL, una sociedad que había puesto en marcha en junio.

La otra mitad del inmueble, como informa Vanitatis, quedó en manos de Bastida Pancarana SL, una empresa entre cuyos administradores figura Santiago San Torcuato, el abogado argentino que asesora al jugador desde hace años.

El edificio se levanta sobre una parcela de unos 1.444 metros cuadrados y tiene un sótano, una planta baja y tres pisos superiores. Su uso es industrial, pero la informacion no recoge el precio ni aclara qué harán las dos sociedades con el inmueble.

Tampoco consta una hipoteca inscrita sobre la finca, un dato que por sí solo no permite saber cómo se financió la compra.

La adquisición se formalizó menos de cuatro meses después de que Capitally Property iniciara su actividad, el 2 de junio de 2026. La empresa tiene su domicilio en Barcelona y arrancó con un capital social de 3.000 euros, una cifra que corresponde a la constitución de la sociedad y no al importe desembolsado por el edificio.

Su objeto social abarca la intermediación, la compra y venta, la promoción y la explotación de inmuebles urbanos y rústicos.

Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven del año. REUTERS

La sociedad pertenece íntegramente a Ally Global SL, antes denominada L.Y. Sports Management. Lamine Yamal y Ally Global son administradores solidarios de Capitally Property, lo que significa que ambos pueden actuar por separado en nombre de la empresa.

San Torcuato, por su parte, ejerce como secretario y consejero delegado solidario de Ally Global y figura también en la administración de la sociedad que adquirió el otro 50% del inmueble. La operación reúne así a dos empresas que ya estaban vinculadas al entorno profesional del jugador.

Viviendas para su familia

El edificio de Sant Just Desvern no es el primer inmueble que compra Yamal. Antes había adquirido viviendas para su madre, Sheila Ebana; su padre, Mounir Nasraoui, y su abuela paterna, Fátima.

El propio futbolista explicó a José Ramón de la Morena por qué quiso que su madre escogiera dónde vivir y qué supuso poder comprarle una casa: "Le compré una casa a mi madre donde eligió".

Al recordar las condiciones en las que habían vivido, añadió: Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio».

Lamine Yamal también adquirió para uso propio la antigua residencia de Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat.

La diferencia con la compra de Sant Just Desvern no es solo el tipo de edificio: esta vez la titularidad se reparte entre dos sociedades y la del jugador se creó específicamente para operar en el sector.

Es la primera adquisición conocida de esa empresa. Queda por saber cuánto pagaron los compradores y qué uso prevén darle al inmueble.