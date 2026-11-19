Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, durante la final de la Eurocopa 2021 Mike Egerton / PA Wire / Dpa

La dura carta de los 8 consejeros europeos a la FIFA por las trabas para revisar el plan de Infantino de la venta del Mundial

Los ocho representantes europeos en el Consejo de la FIFA, entre ellos el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, han denunciado que el organismo no ha respondido a sus preguntas sobre el fallido plan para vender a inversores privados una participación en los derechos comerciales del Mundial.

En una carta dirigida al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y difundida este jueves, los firmantes reclaman acceso a la documentación solicitada y piden que se les explique por qué la consulta estaría sujeta a restricciones.

"Hasta la fecha, la FIFA no ha respondido a ninguna de esas preguntas, ni ha facilitado la documentación solicitada ni ha indicado cuándo tiene previsto hacerlo", señalan los consejeros en la misiva.

La carta responde a una comunicación que Grafström envió el 2 de noviembre. En ella, la FIFA ofrecía a los integrantes del Consejo la posibilidad de consultar en persona, en su sede de Zúrich, determinados documentos del proyecto.

Los representantes europeos aceptan la posibilidad de revisar los papeles, aunque consideran que el ofrecimiento llega tarde. Antes de organizar el viaje, quieren saber qué documentos podrán examinar, cuáles quedarán fuera y qué condiciones deberán cumplir durante la consulta.

También piden a Grafström que justifique esas limitaciones. El problema, según exponen, es que la oferta se refiere únicamente al proyecto de los derechos del Mundial, mientras que las solicitudes remitidas en octubre abarcaban otras decisiones de la FIFA.

La venta de derechos

El plan, denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), preveía dar entrada a capital privado en el negocio comercial del Mundial. La FIFA retiró la propuesta tras la oposición de la UEFA y de otros dirigentes, entre ellos el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani.

En agosto, la confederación europea comunicó que la FIFA le había garantizado por escrito que el proyecto no volvería a plantearse bajo otra fórmula. La retirada cerró la iniciativa comercial, pero no la discusión sobre cómo se preparó ni sobre quién pudo supervisarla.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Reuters

Las peticiones de información se presentaron los días 19 y 23 de octubre, después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitara a los miembros del Consejo a formular sus preguntas por escrito.

La primera comunicación incluía 42 preguntas en ocho páginas. Además del proyecto de inversión, la UEFA pidió explicaciones sobre el Premio de la Paz de la FIFA y sobre la sanción en suspenso impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial.

En la carta conocida este jueves, los ocho consejeros sostienen que acceder a esa información forma parte de sus responsabilidades hacia la FIFA en su conjunto, no solo de su condición de representantes europeos.

Para defender esa posición invocan tanto los estatutos y reglamentos de la entidad como el derecho suizo. También advierten de que una eventual consulta en Zúrich no supondría renunciar a solicitar la entrega de documentos en procedimientos judiciales abiertos o futuros en Estados Unidos.

Los firmantes han enviado una copia al resto del Consejo. Con ello trasladan a todos sus integrantes una disputa que, a su juicio, va más allá de los papeles de un proyecto retirado: quién puede pedir cuentas a la dirección de la FIFA y con qué información puede hacerlo.

"En última instancia, la cuestión radica en si el presidente y la administración de la FIFA reconocen su responsabilidad ante el Consejo de la FIFA", concluyen.

La respuesta que esperan de Grafström debe aclarar ahora si el organismo ampliará el acceso a los documentos y si contestará a las preguntas que quedaron fuera de su oferta inicial.