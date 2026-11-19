David Beckham, 51 años: "Soy el primero en entrar a la oficina y encender las luces, y el último en salir y apagarlas"

Han transcurrido más de doce años desde que David Beckham disputó su último encuentro como futbolista profesional, pero la inactividad nunca figuró entre sus planes vitales.

En una extensa conversación con su antiguo compañero Rio Ferdinand en el pódcast Rio Meets, publicada en 2024, el excentrocampista británico reflexiona sobre la mentalidad inquebrantable que ha trasladado desde el vestuario hasta el mundo de los negocios internacionales y la gestión deportiva.

Lejos de conformarse con las rentas de una trayectoria deportiva legendaria, el actual copropietario del Inter Miami acude cada mañana a su lugar de trabajo con la misma pulcritud y autoexigencia que demostraba al golpear el balón.

Para el empresario inglés, el esfuerzo constante no es una pose comercial, sino una cuestión de principios pedagógicos destinada a sus hijos.

"A veces soy el primero en entrar a la oficina y encender las luces, y el último en salir y apagarlas", confiesa el exjugador inglés, argumentando que predicar con el ejemplo es la única vía válida para transmitir valores familiares sólidos.

En el entorno corporativo que lidera, el desorden no tiene cabida. Beckham reconoce abiertamente que mantiene una fijación absoluta por la simetría y la limpieza en sus instalaciones, un rasgo maniático que considera indispensable para aspirar a la excelencia operativa.

"No hay abrigos en los respaldos de las sillas; todos tienen que estar colgados en un lugar específico, todo tiene que estar en su sitio", subraya durante el diálogo, explicando que esa disciplina visual refleja el compromiso que exige a todo su equipo de trabajo.

David Beckham, en el palco. REUTERS

Esa tenacidad cotidiana, según rememora el exfutbolista londinense, proviene de la estricta educación que recibió en su hogar durante la niñez.

Al observar los enormes sacrificios financieros y personales que realizaban sus padres para respaldar su incipiente carrera en las categorías inferiores, forjó un pavor absoluto a fallarles.

"Nunca quise defraudar a mi madre y a mi padre", rememora con sobriedad, admitiendo que aquella deuda emocional moldeó para siempre su carácter competitivo.

Su desembarco en la gestión de franquicias de la Major League Soccer tampoco responde a un capricho tardío, sino a una estrategia diseñada minuciosamente antes de colgar las botas.

Desde sus inicios como profesional, el astro británico ambicionaba presidir una entidad futbolística en lugar de sentarse en los banquillos.

Dicho proyecto culminó con la compleja fundación del Inter Miami y la contratación histórica de figuras mundiales de la talla de Lionel Messi, un reto que le ha exigido doce años de intensas negociaciones y viajes transatlánticos.

La entrevista revela el perfil de un hombre maduro que rehúye el reposo contemplativo y canaliza su conocida obstinación hacia la gastronomía casera, la moda y las juntas directivas.

Con más de cinco décadas de vida recién cumplidas, David Beckham demuestra que la verdadera herencia que desea legar trasciende los títulos continentales: la dignidad del trabajo diario como única brújula personal.