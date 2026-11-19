Dani Carvajal, 34 años: "Acuesto a mis hijos a las 20:30 y arranco mi rutina de frío, luz roja, presoterapia y estiramientos"

La longevidad en la élite deportiva no es fruto de la casualidad, sino de una disciplina meticulosa donde convergen la ciencia del descanso, la nutrición y la vida familiar.

Dani Carvajal, que a sus 34 años continúa rindiendo al máximo nivel físico, desveló los secretos de su preparación invisible en el espacio de entrevistas El camino de Mario -del exfutbolista Mario Suárez-.

El internacional español detalló cómo organiza sus jornadas vespertinas para maximizar la regeneración de su organismo sin restar tiempo al cuidado de sus dos pequeños.

El zaguero describió con precisión el arsenal de herramientas y tratamientos que sustentan su puesta a punto diaria: "Hago mucho gimnasio, tratamiento, crioterapia con la máquina de frío, luz roja, sauna... Un poco de todo".

Esa batería de cuidados se activa rigurosamente en cuanto concluyen las rutinas nocturnas en su domicilio. Según explicó en la entrevista: "A los niños les damos la cena hacia las 19:30, a las 20:30 les cuento el cuento vespertino y ahí empieza mi rutina de frío, luz roja, presoterapia y estiramientos; es cuando tengo mi momento sin niños".

Dani Carvajal, con el Getafe. Europa Press

Respecto al empleo de tecnología fotónica para agilizar su recuperación muscular, Carvajal argumentó con convicción: "Por lo que he leído y me he informado, la luz roja ayuda mucho a la regeneración celular; luego creo que muchas veces las cosas dependen de cómo las interprete la cabeza de uno, noto que me sienta bien y voy para adelante; la cabeza muchas veces es lo más importante para ese tipo de cosas".

Esa rigurosidad se complementa con un control nutricional que cambió radicalmente el rumbo de su carrera tras sufrir repetidas lesiones musculares:

"Fue a partir de 2021, cuando tuve recaídas muy importantes en el isquio; fuimos a mirar una de las posibles causas sin cerrar puertas, me diagnosticaron la intolerancia al gluten y con una dieta mucho más personalizada conseguimos librarlas".

Aunque mantiene una estricta pauta alimentaria, no renuncia a cierta flexibilidad: "Si un día me como un panecillo que tiene gluten no me voy a morir ni me voy a lesionar; es encontrar el equilibrio, e incluso me encanta mezclar dulce con salado".

El defensa también aludió a las normas internas de báscula que afrontan en el vestuario: "Me mantengo bien de peso, pero hay una tabla de multas donde te dejan un kilo de margen respecto a tu peso ideal y luego penalizan por cada cien gramos; al final está bien tener ese control".

Su testimonio en El camino de Mario constata que el éxito prolongado en la élite se fragua en el rigor invisible y silencioso del hogar.