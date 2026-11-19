Ada Colau, sobre la final del Mundial 2030: "Si se puede organizar con normalidad, que se haga en el Camp Nou"

Ada Colau se decanta por el Camp Nou para albergar la final del Mundial 2030 si la FIFA concede el partido a España. La candidata de Frente Amplio ha expresado esa preferencia en una entrevista con AS, aunque la ha condicionado al respeto de los derechos humanos.

También ha planteado revisar los acuerdos de organización con Marruecos a la luz de lo que se esclarezca sobre lo ocurrido en Ceuta.

"Si va todo bien, se respetan los derechos humanos y se puede organizar felizmente este Mundial, evidentemente me encantaría que fuera en el Camp Nou", respondió Colau al ser preguntada por el estadio que elegiría si España acogiera la final.

Su respuesta deja la elección del recinto en un segundo plano: antes de pronunciarse sobre Barcelona, sitúa las condiciones en las que se celebraría el campeonato.

Ceuta, antes que la final

Colau no aventuró si lo ocurrido en Ceuta puede influir en la decisión de la FIFA. "No lo sé, pero a mí más que la final me preocupa lo que ha pasado allí, que es realmente muy grave", declaró.

La exalcaldesa de Barcelona pidió esclarecer el papel de Marruecos antes de decidir si deben mantenerse en sus términos actuales los compromisos con el país vecino.

Ada Colau. Carlos Luján Europa Press

"Parece que hay muchos indicios de que Marruecos tiene responsabilidad en lo que ha pasado en Ceuta y por eso hemos pedido en el Congreso que se investigue y se aclare exactamente cuál es la implicación de Marruecos", explicó.

Colau vinculó la revisión de los acuerdos a lo que se averigüe sobre esa posible responsabilidad y resumió así su posición: "Para nosotros, los derechos humanos van antes que el negocio de la FIFA".

La propuesta de Colau se refiere, por tanto, a los acuerdos para organizar el torneo, no solo al reparto de partidos. La exalcaldesa no presentó la responsabilidad marroquí como un hecho probado ni dio por sentado que la investigación vaya a cambiar las opciones de España para acoger la final.

Barcelona, en la carrera

El Camp Nou es una de las dos opciones españolas para el partido por el título, junto al Santiago Bernabéu. Marruecos aspira a celebrarlo en el futuro Gran Estadio Hassan II, en Benslimane, cerca de Casablanca.

La designación de España, Portugal y Marruecos como organizadores no resolvió dónde se disputará la final: la FIFA ha explicado que primero confirmará las ciudades anfitrionas y después distribuirá los encuentros.

En la misma entrevista, Colau recurrió a la experiencia de Barcelona 1992 para explicar cómo valora los grandes acontecimientos deportivos. Recordó el balance positivo de aquellos Juegos Olímpicos, pero también señaló consecuencias urbanas que, a su juicio, no se habían previsto, como el aumento de la especulación inmobiliaria y la masificación turística.

Al hablar de futuras candidaturas olímpicas, defendió utilizar las instalaciones existentes y reservar las nuevas obras para aquellas que cubran una necesidad de la ciudad o del territorio que vaya a acoger la competición.