Wayne Rooney (41), sobre su etapa de jugador: "Cuando bebía, me encerraba en casa dos días. No quería estar con nadie"

Wayne Rooney, mito del Manchester United y figura histórica de la selección inglesa, ha decidido abrirse en canal para abordar uno de los capítulos más oscuros y desconocidos de su exitosa trayectoria deportiva.

A sus 41 años, el exdelantero ha revelado la inmensa presión psicológica que soportó durante sus años de gloria en el fútbol británico, llegando a confesar de forma desgarradora que los fantasmas de la depresión le empujaron incluso a pensar en quitarse la vida.

Estas duras declaraciones se han producido durante su intervención en el conocido podcast 'Life at the Midpoint'. A lo largo de una charla profundamente sincera desgranó cómo la fama prematura y las insoportables expectativas de todo un país derivaron en graves problemas con el alcohol y pensamientos suicidas.

La brutal exigencia y el implacable escrutinio de los medios le pasaron una factura emocional devastadora que gestionó en el más absoluto silencio.

Para lidiar con esa ansiedad desbordante, el futbolista recurrió a la bebida como única vía de escape, aislándose por completo de su entorno más cercano. "Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", admitió Rooney.

El atacante de Croxteth profundizó en el infierno que supuso aquella etapa, marcada por la soledad voluntaria y un dolor interno asfixiante que se esforzaba por mantener en secreto ante sus compañeros, su familia y la prensa sensacionalista, siempre al acecho de cualquier desliz.

"Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte", dijo.

"No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", explicó el exfutbolista.

Durante aquella época, la salud mental en el deporte de élite seguía siendo un absoluto tabú. En la misma entrevista, el que fuera durante años el máximo artillero histórico de la selección de los 'Tres Leones' reconoció que se negaba en rotundo a pedir ayuda profesional.

Según cuenta, sentía que en un entorno hipercompetitivo debía "enmascarar las debilidades", plenamente convencido de que si daba el paso de buscar apoyo psicológico se habría sentido "menos hombre".

Afortunadamente, el exjugador logró superar sus peores demonios y reconducir su vida. Hoy, ya retirado del césped y con una mayor madurez personal, Rooney disfruta de una nueva etapa.

Consolidado como comentarista y analistas televisivos en Inglaterra, compagina sus labores frente a las cámaras con la escritura de aplaudidas columnas de opinión en la BBC. Su valiente testimonio sirve ahora para visibilizar la importancia de la salud mental, recordando que incluso los ídolos más grandes pueden romperse por dentro.