Raúl García, 40 años, sobre su infancia: "No teníamos grandes posibilidades económicas. Mis padres se organizaban mucho"

Antes de levantar títulos europeos con el Atlético de Madrid o convertirse en leyenda del Athletic Club, Raúl García forjó su carácter competitivo en un entorno humilde y trabajador de Navarra.

Nacido en Pamplona el 11 de julio de 1986, el exfutbolista pasó sus primeros seis años de vida en Irurzun -el pueblo natal de sus padres, José y Mary- antes de mudarse con su familia a Zizur Mayor, localidad en la que dio sus primeras patadas a un balón.

Lejos de los focos y las comodidades de la élite deportiva, su niñez estuvo marcada por la cultura del esfuerzo diario que observaba en su propia casa.

En mayo de 2022, durante su participación en el documental A Day in the Life of Raúl García, el entonces jugador rojiblanco abrió las puertas de su intimidad para recordar cómo era la economía doméstica en los años 90.

"Yo cuando era pequeño no éramos una familia que tuviese económicamente grandes posibilidades y yo veía cómo mis padres hacían todo lo posible por organizarse para uno ir a trabajar y después el otro organizarse con el coche", dijo.

Para el centrocampista navarro, aquella logística cotidiana fue la verdadera escuela que definió su trayectoria posterior sobre el césped. En esa misma pieza audiovisual, subrayó el origen de su mentalidad.

"Los valores que al final tengo son por lo que he visto en casa, por eso que vi que mis padres hacían, y es lo que me ha llevado un poco a conseguir todo el camino que voy consiguiendo".

Esa misma sencillez acompañó sus primeros pasos deportivos. Con apenas ocho años, en 1994, comenzó a jugar en las categorías de fútbol sala y fútbol siete del equipo de su pueblo, el Deportivo Ardoi, antes de dar el salto a las instalaciones de Tajonar en el año 2000.

El vínculo con el club rojillo venía de serie en su hogar. Durante su rueda de prensa de despedida del fútbol profesional en San Mamés, en mayo de 2024, resumió su sentimiento infantil con una frase directa: "Mamé Osasuna desde la cuna".

Al echar la vista atrás desde la madurez, Raúl García también ha reflexionado sobre cuánto ha cambiado la infancia de los jóvenes futbolistas respecto a la suya.

En noviembre de 2023, criticó abiertamente la precocidad y la presión empresarial en el fútbol base actual, asegurando que le cuesta entender que haya niños que ya cuenten con representante.

Una mirada crítica que conecta directamente con aquel niño de Zizur Mayor que creció aprendiendo el valor del sacrificio mucho antes de debutar en Primera División.