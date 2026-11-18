Miguel Ángel Moyá, 42 años, sobre sus propiedades: "El 50-60% de mi patrimonio va a lo inmobiliario a todos los niveles"

La transición económica tras colgar las botas representa uno de los exámenes más complejos para cualquier deportista de élite.

Consciente del abismo financiero en el que caen muchos compañeros de profesión al perder los ingresos periódicos en activo, el exportero balear Miguel Ángel Moyá ha planificado su futuro patrimonial con una precisión milimétrica.

En una distendida charla concedida al pódcast Café de Finca, el exguardameta de clubes como el Mallorca, Valencia, Getafe, Atlético de Madrid y Real Sociedad detalló la metódica estrategia inversora que le permite mantener intacto su tren de vida cotidiano.

A sus 42 años, el actual comentarista televisivo no deja nada al azar. Su hoja de ruta descansa sobre una diversificación calculada cuyo núcleo fundamental se asienta en el ladrillo de su tierra natal.

"En mi caso, siendo de Mallorca, conociendo la tierra y teniendo el entorno y la estructura montada ahí como para conocer la isla y saber lo que produce, pues un 50 o 60% va derivado en tema inmobiliario a todos los niveles", explicó el exfutbolista.

Lejos de reducir sus operaciones a la compra tradicional de viviendas destinadas al arrendamiento, Moyá diversifica en múltiples fórmulas operativas dentro del sector: "Puede ser comprar un solar y construir la casa, puede ser comprar un piso sobre plano o un paquete de viviendas de banco, y a partir de ahí mover eso", puntualizó.

Esta estructura patrimonial se complementa con activos financieros líquidos y participaciones corporativas muy acotadas para evitar sobresaltos imprevistos.

Miguel Ángel Moyá, durante su etapa en la Real Sociedad. Juan Herrero Agencia EFE

Según desgranó durante la conversación, destina aproximadamente "un 30% a nivel de banca privada y fondos de inversión que te pueden dar una buena rentabilidad, y un 10 o 15% como mucho a negocios, y los negocios en solitario", salvaguardando así su capital de aventuras colectivas arriesgadas.

Para el arquero mallorquín, este orden financiero no responde a una reacción tardía tras abandonar la competición, sino a una labor de prevención forjada durante dos décadas en la élite profesional.

"Si has equilibrado tu vida financiera, que es muy importante para los futbolistas hacerlo antes de retirarte para poder vivir los años retirado como vivías y no cambiar la rutina, eso es una parte fundamental", reflexionó.

Dentro de esa filosofía sensata, su mayor satisfacción personal ha sido blindar la tranquilidad y el bienestar de su entorno más cercano: "Pude comprar una casa familiar en la que viven mis padres a día de hoy en usufructo hasta el día que ellos decidan, y muy orgulloso de ello en el pueblo... una de esas cosas importantes que uno quiere hacer, el valor de ayudar a tu familia más directa que ha estado ahí".

Moyá concluye que la clave del equilibrio patrimonial radica en esquivar la ostentación y el despilfarro: "Siempre he sido equilibrado para todo. Nunca he sido una persona de despilfarrar, pero sí me ha gustado poder disfrutar de las cosas cuando llega su momento", demostrando que la seguridad duradera se construye gestionando el presente para asegurar el mañana.