Juan Mata se despide del fútbol a los 38 años: solo tres campeones del Mundial de 2010 siguen sin retirarse

Juan Mata anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 38 años, después de veinte temporadas y con un Mundial y una Eurocopa en su palmarés.

El centrocampista comunicó su decisión en un vídeo grabado en el vestuario del Juventud Estadio de Oviedo, el club en el que empezó a jugar con diez años. Su último equipo fue el Melbourne Victory, con el que cerró su carrera como mejor jugador de la liga australiana.

Su despedida deja a Sergio Ramos, Raúl Albiol y Javi Martínez como los únicos integrantes de la selección española campeona en Sudáfrica 2010 que no han anunciado su retirada.

Ninguno de los tres tiene equipo: Ramos está libre desde que dejó Rayados de Monterrey, Albiol se despidió del Pisa en mayo y Javi Martínez también se quedó sin equipo este año, después de jugar en el Al Bidda catarí. Pedro Rodríguez se retiró en octubre.

"Han sido tantos años gracias al disfrute por el juego", explicó Mata en su despedida. Para hablar de lo que le seguía llevando a entrenar cada mañana, puso al mismo nivel Mestalla, Stamford Bridge y Old Trafford y aquel primer campo de Oviedo que, según recordó, "se convertía en un barrizal cada invierno".

El vídeo, titulado "Gracias, fútbol", dura menos de un minuto.

Mata disputó 41 partidos con la selección española y marcó diez goles. Formó parte del equipo que conquistó el primer Mundial de España en 2010 y dos años después tuvo su propio momento en una final: salió desde el banquillo y anotó el cuarto gol del 4-0 ante Italia en la Eurocopa de 2012.

Juan Mata, celebrando un gol con la selección española. RFEF

Formado en la cantera del Real Madrid, dio el salto a Primera División con el Valencia, donde ganó la Copa del Rey. En Inglaterra conquistó la Champions y la Europa League con el Chelsea antes de fichar por el Manchester United. En Old Trafford permaneció ocho temporadas y media y disputó 285 partidos.

Tras despedirse del United en 2022, pasó por el Galatasaray turco y el Vissel Kobe japonés antes de instalarse en Australia, donde jugó primero en el Western Sydney Wanderers y después en el Melbourne Victory.

En Melbourne firmó cinco goles y trece asistencias en 25 partidos durante la temporada 2025/26. Esas cifras le valieron la medalla Johnny Warren, que distingue al mejor futbolista de la A-League masculina.

El club quería que continuara una temporada más y su entrenador, Giovanni Savarese, explicó en agosto que había hablado con él, pero que le correspondía al jugador tomar la decisión.

Su vínculo con el Melbourne Victory seguirá fuera del césped: Mata ha entrado en el accionariado y preside el comité de fútbol del club. También seguirá ligado a Common Goal, la iniciativa social que ayudó a fundar y en cuyo consejo ejerce como vicepresidente.

En el comunicado de despedida, el centrocampista resumió así la diferencia entre dejar la competición y alejarse del deporte: "Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista".