El éxito de Juan Mata, 38 años, fuera del fútbol: su inversión en un edificio de 74 viviendas de lujo para personas mayores

Juan Mata anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 38 años, pero una de sus inversiones más allá del deporte empezó mucho antes de su despedida.

En 2021, cuando todavía jugaba en el Manchester United, el campeón del mundo con España participó junto a Ronaldo Nazário y Fernando Llorente en una operación inmobiliaria en el centro de Valencia.

El proyecto transformó Las Arcadias, un complejo concebido para personas mayores, en un residencial de lujo de 74 viviendas.

El edificio, situado en la esquina de la calle Espartero con Guillem de Castro, contaba originalmente con 85 pisos. La reforma redujo el número de viviendas para dar más espacio a cada una.

El complejo responde al modelo conocido como senior living: en lugar de ocupar una habitación en una residencia, los vecinos viven en su propio apartamento y tienen acceso a espacios comunes y servicios como seguridad y enfermería.

La idea es que puedan mantener su autonomía sin renunciar a contar con asistencia.

A 30 de junio de este año, Mata tenía el 11,26% de Mistral Iberia Real Estate, la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria vinculada al proyecto. Esa cifra mide su participación en la empresa, no la parte del edificio que le corresponde.

Juan Mata, levantando la Copa del Mundo en 2010. Redes sociales

La cotizada poseía, a su vez, el 26,51% de Mistral Residencial, la sociedad que adquirió 18 apartamentos y 37 plazas de aparcamiento en el número 4 de Espartero. Las 74 viviendas, por tanto, son las de todo el complejo, no las que compró Mata.

Las cuentas del primer semestre de 2026 recogen que, desde 2023, Mistral Residencial había vendido 11 de esos pisos y 31 plazas de garaje. Las unidades restantes se mantenían en alquiler.

El importe de la operación inicial no trascendió y la documentación consultada no permite saber cuánto desembolsó Mata ni qué rentabilidad ha obtenido personalmente. Los datos publicados permiten seguir las ventas y los alquileres de la sociedad, pero no calcular el beneficio del exfutbolista.

La operación le devolvió como inversor a la ciudad donde se afianzó en Primera División. Mata jugó en el Valencia entre 2007 y 2011 y ganó allí una Copa del Rey antes de marcharse al Chelsea, con el que conquistó la Liga de Campeones.

Después pasó ocho temporadas y media en el Manchester United y cerró su carrera en el Melbourne Victory, donde recibió la medalla Johnny Warren al mejor jugador de la liga australiana.

Para anunciar su retirada, Mata eligió un vestuario lejos de los grandes estadios de su carrera: el del Juventud Estadio de Oviedo, el club en el que empezó a jugar. «Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista», afirmó en su despedida.

Su adiós deja a Sergio Ramos, Raúl Albiol y Javi Martínez como los únicos integrantes de la plantilla española campeona en Sudáfrica 2010 que no han anunciado su retirada, aunque ninguno tiene equipo.

Mata, por su parte, seguirá vinculado al Melbourne Victory a través de su comité de fútbol y a Common Goal como vicepresidente de su consejo.