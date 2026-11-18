Portada del documental 'El caso Barça-Negreira: el padre, el hijo y el espíritu no tan santo' EE

Dentro del documental del 'caso Barça-Negreira': "La apertura de juicio oral debería provocar una reacción de la UEFA"

Las últimas declaraciones del 'caso Negreira' llegaron con una defensa de los informes arbitrales. El viernes 13 de noviembre, Gerard López y Toni Alonso, exentrenador y exdelegado del Barça B, explicaron ante la jueza que aquellos documentos existían y ayudaban a preparar partidos.

Con sus comparecencias se agotó la ronda de testigos prevista. Falta documentación económica antes de que Alejandra Gil decida si la investigación avanza hacia el juicio.

En ese momento aparece un documental que pretende ordenar los años de pagos, explicaciones y diligencias acumulados desde que estalló el escándalo.

Sus principales impulsores son el abogado Juan Luis Martín de Pozuelo y Ricardo Ramos. Junto a un equipo de colaboradores, han reunido documentos, grabaciones y declaraciones para construir una tesis: que el asesoramiento técnico no explica el dinero abonado al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

La película se estrena con dos preguntas pendientes: qué recorrido tendrá la causa penal y hasta dónde puede llegar la UEFA.

"Nuestro parecer es que la UEFA ya debería haber entrado", sostiene Martín de Pozuelo a EL ESPAÑOL. El abogado identifica una eventual apertura de juicio oral como el siguiente momento decisivo para reclamar consecuencias deportivas.

Entretanto, la magistrada tiene que valorar si los indicios reunidos permiten continuar contra el club y los demás investigados, y por qué delitos.

El siguiente paso de la causa

La investigación gira alrededor de unos 8,4 millones de euros pagados entre 2001 y 2018 a Negreira y empresas de su entorno. El Barcelona mantiene que contrató asesoramiento y análisis arbitral; niega que comprara decisiones o pretendiera alterar la competición.

Corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental siguen entre las posibles calificaciones de una causa abierta judicialmente en marzo de 2023.

La última comparecencia no ha cerrado formalmente todas las diligencias. El juzgado espera información económica del Barcelona, incluidas auditorías y documentación cuya incorporación acordó parcialmente la Audiencia de Barcelona.

La decisión sobre la continuidad del procedimiento podría llegar a comienzos de 2027.

Martín de Pozuelo considera que el material disponible justifica llegar al juicio. "La jueza tiene todo eso encima de la mesa y tiene que decidir simplemente si hay indicios suficientes para abrir juicio o no. Yo creo que los tiene de sobra", afirma.

Esa expectativa explica también la elección del estreno: los promotores querían publicar cuando terminaran las declaraciones, con la discusión judicial concentrada en lo que permite sostener el expediente.

El camino incluye todavía la decisión de continuar por procedimiento abreviado, los escritos de las acusaciones y, en su caso, la apertura de juicio oral. Será entonces cuando se concreten las peticiones de pena. La valoración de indicios propia de esta fase precede al examen de las pruebas en un eventual juicio.

Los informes, en el centro

La utilidad de los documentos volvió a discutirse con Gerard López. El extécnico explicó que los empleaba durante su etapa en el filial, entre 2015 y 2018. Toni Alonso respaldó su existencia y uso.

Sus testimonios aportan apoyo a la explicación del club, frente a los de Luis Enrique y Ernesto Valverde, que en diciembre de 2025 negaron conocerlos o haber trabajado con ellos. Ambos añadieron que nunca se sintieron favorecidos por los árbitros.

El documental enfrenta esas versiones con los requerimientos de documentación y las explicaciones ofrecidas sobre quién prestaba los servicios.

Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, saliendo de los juzgados de Barcelona tras su declaración en 2025. Europa Press

Sus responsables ponen el acento en distinguir los trabajos de Javier Enríquez Romero de los pagos a su padre. La coexistencia de ambas relaciones figura entre las cuestiones que la película intenta aclarar.

Martín de Pozuelo rechaza que los informes atribuidos al hijo justifiquen por sí solos las cantidades recibidas por Negreira. "Tenían el circuito de pagos con Negreira y lo único que se les ocurrió decir es: 'Oye, parcialmente en el tiempo tenemos que a su hijo también le pagábamos por informes; vamos a decir que pagábamos por los informes del hijo'", sostiene.

El Barcelona, por su parte, ha defendido la continuidad de un servicio heredado de anteriores juntas. Laporta declaró como testigo y respaldó la existencia de los informes.

Su situación procesal es distinta de la de los investigados: la Audiencia archivó en mayo de 2024 las responsabilidades correspondientes a su primera presidencia por prescripción. Ese mismo mes había descartado el cohecho, al no considerar a Negreira funcionario público a efectos penales.

El examen de los pagos atraviesa varias presidencias, pero no todas tienen el mismo encaje penal. Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu permanecen entre los expresidentes investigados, mientras Laporta ha comparecido como testigo.

La cronología completa de la película rebasa, por tanto, el periodo por el que cada protagonista podría responder ante un tribunal.

Para qué se pagaba

El argumento jurídico que atraviesa la película busca desplazar la conversación desde una jugada o un resultado concreto hacia la finalidad de las transferencias.

El artículo 286 bis del Código Penal castiga las conductas dirigidas a predeterminar o alterar fraudulentamente una prueba, encuentro o competición deportiva. La discusión no se agota, por tanto, en localizar dinero entregado directamente a un árbitro.

"Lo único que investiga la policía es el elemento subjetivo del pago: '¿Usted para qué pagaba?'", resume Martín de Pozuelo. Su interpretación es que no hace falta acreditar el amaño efectivo de un encuentro para sostener una acusación por corrupción deportiva.

Sí resulta necesario probar la finalidad fraudulenta atribuida al pago: ahí sitúa el principal conflicto entre las explicaciones del club y la lectura acusatoria del expediente.

El abogado ve poco margen para esa defensa. Cuando se le pregunta por las posibilidades de absolución si prospera su interpretación del delito, responde: "Escaso".

Después recurre a una comparación: si el dinero hubiera servido para adquirir una mercancía identificable y existiera constancia de su entrega, la explicación sería comprobable. Su objeción es que los servicios invocados no justifican, a su juicio, el conjunto de las cantidades.

La capacidad de influencia del destinatario completa esa tesis. Los autores dedican parte del documental a las evaluaciones arbitrales y al papel que atribuyen a Negreira en las carreras de los colegiados.

Para Martín de Pozuelo, contratar conocimientos de un antiguo árbitro no plantea el mismo problema que pagar a un dirigente en activo: "No puedes contratar precisamente a la persona que tiene la influencia".

Qué castigos contemplan

Una eventual condena plantearía responsabilidades distintas para las personas físicas y para el Barcelona. El Código Penal prevé multas para las personas jurídicas y permite, bajo determinados requisitos, otras penas como la suspensión de actividades, la clausura de establecimientos o la inhabilitación para recibir ayudas públicas.

Su aplicación depende de las circunstancias y de las reglas de proporcionalidad previstas en la ley.

Martín de Pozuelo sitúa la sanción económica como el escenario que considera más probable para el club. "Los jueces no tienden a ser severos si tienen una horquilla; cogen la pena menos gravosa, que normalmente sería una multa", afirma.

También recuerda que las acusaciones podrán solicitar medidas más intensas. Las peticiones concretas se conocerían con los correspondientes escritos de acusación.

Joan Laporta en su comparecencia de 2023 para dar su versión el 'caso Negreira' Reuters

El abogado separa ese debate de las indemnizaciones que pudieran reclamar otros clubes. "Si en este juicio penal pides una indemnización por daños patrimoniales, tienes que entrar a demostrar el daño concreto: cómo quedaste clasificado, qué dinero dejaste de ingresar", explica.

Su propuesta es reservar esas reclamaciones para después de una eventual condena, mediante un procedimiento civil en el que se discutan los perjuicios económicos.

La vía europea sigue abierta

La UEFA lleva investigando el asunto desde marzo de 2023. En julio de aquel año admitió provisionalmente al Barcelona para la temporada 2023/24 y dejó abierta una futura decisión sobre su participación. También obligó al club a mantener informados a los inspectores y a entregarles la documentación que solicitaran.

El pasado 1 de octubre, el Barcelona recordó que ese expediente seguía abierto y aseguró haber colaborado con todos los requerimientos. Lo hizo después de que la UEFA confirmara la recepción de nuevos documentos.

El club sostuvo además que la vía europea debía quedar sujeta al procedimiento penal español y subrayó que había seguido compitiendo con licencia.

Martín de Pozuelo discrepa de esa espera: "La UEFA no necesita sentencia penal". El reglamento de la Champions 2026/27 permite al organismo valorar por sí mismo la implicación de un club en actividades orientadas a influir en resultados, sin quedar vinculado por una resolución judicial.

Contempla una exclusión de una temporada si concurren sus requisitos, además de posibles medidas disciplinarias.

De ahí la importancia que el abogado concede al siguiente paso judicial. Sitúa su reclamación "en el momento en que la jueza dicte el auto de apertura de juicio oral", una resolución tras la cual, insiste, "la UEFA debería actuar".

La apertura del juicio no activa por sí sola una exclusión europea: corresponde al organismo aplicar su reglamento y valorar el material.

Los promotores han presentado documentación ante la Federación Española, la UEFA y la FIFA. Gabriel Carreras, integrante del proyecto, explica que buscan "mantener, digamos, todos los frentes que podemos abiertos para colaborar con que esto se esclarezca".

La difusión del documental forma parte de ese empeño.

Quiénes construyeron el relato

Antes de la película hubo conversaciones entre Ricardo Ramos, Martín de Pozuelo y el abogado César Lage. El intercambio de materiales fue creciendo hasta reunir a colaboradores con perfiles jurídicos, periodísticos y tecnológicos.

Ramos y Martín de Pozuelo encabezaron tanto la recopilación como las iniciativas ante las instituciones deportivas.

Carreras se incorporó para resolver un problema práctico. Informático español residente desde hace once años en el Reino Unido, ofreció construir una web donde reunir archivos que circulaban por correo. Algunos eran pequeños PDF; otros, vídeos de varios gigabytes.

Enríquez Negreira, en su declaración en 2024. Europa Press

"Lo articulamos como un servicio de documentación para que la gente pudiera ver y explicar un poco nuestra postura", cuenta.

La plataforma Negreiragate.com permite ahora seguir el documental y consultar los documentos conforme aparecen mencionados. El espectador puede detener la reproducción, abrir el archivo completo y regresar a la película.

"Esto es un trabajo en equipo de mucha gente", insiste Carreras, que reconoce el madridismo de sus integrantes y niega una relación institucional con el club blanco.

El salto al lenguaje audiovisual llegó con Joaquín Álvarez, director del documental. Martín de Pozuelo reparó en una animación suya sobre las calificaciones arbitrales y el llamado índice corrector.

Lo que para el abogado había sido una tabla con puntuaciones y firmas se convertía, mediante gráficos, en una explicación sobre las variaciones en la clasificación de los colegiados.

Esa capacidad para visualizar los datos resultó decisiva. "Joaquín vio lo que yo no veía y lo plasmó en el documental con una currada tremenda", resume Martín de Pozuelo, que insiste en reconocer su aportación. Él organizó la estructura jurídica y cronológica, y Joaquín trabajó la forma de llevarla a la pantalla.