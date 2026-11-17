Vinicius celebrando uno de sus goles con Brasil contra Singapur. Reuters

Vuelve el mejor Vinicius: un hat-trick en 12 minutos y regresa a Madrid con cinco goles en dos partidos

Doce minutos para cambiar el gesto. Vinicius llegó a Singapur después de reconocer que no estaba ofreciendo su mejor fútbol y se marcha con un hat-trick, cinco goles en dos encuentros y una actuación que invita al optimismo en el Real Madrid.

Brasil arrolló al combinado asiático por 0-7, pero el resultado colectivo dejó espacio para una historia individual: la de un delantero que ha encontrado con su selección el acierto que estaba buscando en este comienzo de temporada.

El partido quedó marcado por sus tres primeras apariciones decisivas. Entre los minutos 8 y 20, Vinicius convirtió la superioridad brasileña en una ventaja definitiva.

Primero resolvió dentro del área; después aprovechó una asistencia de Endrick y completó el triplete al rematar un envío de Estevao. Tres goles distintos, un mismo protagonista y una defensa incapaz de contener la velocidad de las combinaciones visitantes.

La conexión con Endrick dejó otra noticia favorable para el Madrid. El joven delantero participó en el segundo tanto de su compañero y firmó el cuarto con un disparo desde fuera del área. Brasil ya había resuelto el amistoso antes del descanso.

En la segunda mitad ampliaron la cuenta Estevao, Rayan y un gol en propia puerta de Raoul Suhaimi. Vinicius fue sustituido alrededor de la hora de juego, con su trabajo goleador terminado.

El nivel del adversario obliga a poner la exhibición en perspectiva. Singapur concedió espacios, acumuló errores defensivos y apenas comprometió la portería brasileña. No era una prueba equivalente a las exigencias que esperan al extremo en Europa.

Vinicius, durante el partido entre Singapur y Brasil. Reuters

Sin embargo, el hat-trick -el primero que hace con Brasil- prolonga una reacción que había comenzado ante Japón, donde marcó los dos tantos de la Canarinha en la derrota por 3-2. Cinco goles en dos partidos ofrecen algo más que una buena mañana aislada.

La secuencia resulta especialmente significativa por lo que había contado el propio jugador en la víspera. Vinicius relacionó parte de su irregularidad con la preparación posterior al Mundial y con el desgaste de la eliminación de Brasil.

"Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños", admitió. También reconoció: "Terminé entrenando menos que en los últimos años".

No buscó presentar una trayectoria sin altibajos. "Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar", explicó durante aquella comparecencia. Su diagnóstico iba acompañado de un compromiso de recuperación.

Ante Singapur, esa intención encontró una traducción inmediata en el marcador: movimientos para recibir, asociaciones cerca del área y presencia en las zonas desde las que se deciden los partidos.

El plan de Ancelotti

Con Carlo Ancelotti al frente de la selección, el atacante está construyendo unos registros que refuerzan su importancia. El de Singapur fue su primer hat-trick con Brasil y elevó su balance a trece goles en veinte encuentros bajo la dirección del italiano.

La selección le ha proporcionado esta vez un escenario para recuperar eficacia y regresar a su club con argumentos deportivos después de las críticas

Ahora queda el siguiente paso: trasladar esa producción al Madrid. El propio Vinicius había recordado que otras temporadas también empezaron lejos de sus mejores cifras.

"La temporada pasada, hasta diciembre, solo había marcado cinco goles. Luego, terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas", señaló.

Esta vez vuelve del parón con cinco concentrados en dos partidos. No resuelven por sí solos todas las dudas, pero sí cambian el punto de partida: el próximo examen llegará después de las celebraciones con Brasil.