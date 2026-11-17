El Supremo da la razón a Real Madrid y Athletic contra LaLiga y mantiene firme la nulidad del acuerdo con CVC en 2021

El Real Madrid ha anunciado este martes que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por LaLiga. De este modo, queda ratificada la decisión previa de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual invalidaba la Asamblea General en la que se dio luz verde a la alianza con el fondo de inversión CVC.

Con esta resolución, que además obliga a la patronal a asumir las costas del proceso judicial, adquiere firmeza el fallo que daba la razón tanto al equipo blanco como al Athletic Club en su demanda inicial.

Cabe recordar que el proyecto, conocido como LaLiga Impulso, contó desde el principio con la oposición frontal de madridistas, bilbaínos y el FC Barcelona.

El pacto consistía en inyectar alrededor de 2.000 millones de euros a los equipos españoles para mejorar infraestructuras, sanear sus finanzas, potenciar la expansión internacional y aumentar las inscripciones de jugadores (hasta un 15%).

A cambio, los clubes cedían el 9% de sus derechos de televisión durante el medio siglo siguiente a una nueva sociedad gestora conjunta.

El origen de este revés judicial se remonta a la cita del 12 de agosto de 2021. En marzo, la Audiencia avaló la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, que determinó que en aquella Asamblea se modificó el orden del día con cambios sustanciales e irregulares, motivo por el que ha sido anulada definitivamente.

No obstante, LaLiga siempre ha defendido que este fallo afecta únicamente a las formas de aquella primera convocatoria y no al fondo del acuerdo. De hecho, el proyecto fue ratificado meses después en otra Asamblea celebrada en diciembre de 2021.

Sobre esta segunda votación, los tribunales fallaron a favor de LaLiga en febrero de 2024, desestimando las quejas de los clubes, aunque el Real Madrid ya advirtió entonces que también presentaría un nuevo recurso de casación sobre ese segundo caso ante el Supremo.

Pese a esta complejidad en los tribunales, el club presidido por Florentino Pérez ha celebrado la reciente decisión del Alto Tribunal como un triunfo fundamental.

En su comunicado oficial, la entidad subraya que esta sentencia es un "contundente respaldo" frente a las prácticas de LaLiga, acusando a la organización de vulnerar las garantías que deben regir el funcionamiento de sus órganos de gobierno.

Además, el Real Madrid destacó un detalle de la resolución: el propio Tribunal señaló que la patronal pretendía, de forma interesada, sustituir el criterio de la Audiencia por el suyo propio.

Según argumenta el club, en 2021 se intentó aprobar un acuerdo de extraordinaria trascendencia económica sin facilitar a los equipos los datos necesarios para entender sus verdaderas consecuencias.

Por ello, la entidad finalizó su escrito reafirmando su compromiso inquebrantable de seguir defendiendo la transparencia, la legalidad, el buen gobierno y los derechos de los clubes en el fútbol español.