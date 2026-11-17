Luca Zidane (28), sobre su infancia: "La cultura que he tenido en casa ha sido la de Argelia, mis abuelos son de allí"

Crecer bajo el foco mediático de un apellido ilustre en la historia del fútbol internacional no impidió que Luca Zidane forjara una identidad propia profundamente ligada a sus raíces familiares y al legado de sus antepasados.

En una distendida charla concedida al programa Los amigos de Edu -del periodista Edu Aguirre-, el guardameta hispanofrancés de 28 años echó la vista atrás para repasar los primeros compases de su niñez, marcada por la estricta educación inculcada en su hogar y por la decisiva influencia de sus orígenes norteafricanos.

El arquero reconoció con gratitud la fortuna de haberse criado en un ambiente afectivo y protector que priorizó la sencillez por encima de cualquier privilegio derivado de la fama de su progenitor: "Tuvimos una infancia muy buena; tener unos padres que te dan una educación y unos valores es un pilar fundamental en nuestra familia, y los valores que nos han transmitido vienen de mi abuelo".

Esa conexión ancestral resultó determinante en su desarrollo personal y en su posterior determinación deportiva: "Siempre me he sentido francés y argelino porque mis orígenes son de Argelia, mis abuelos han nacido ahí, la cultura que tenemos en casa es mucho de Argelia y luego soy francés porque he nacido en Francia".

Esa herencia cultural tuvo en la figura de su abuelo a su principal valedor, especialmente cuando el guardameta valoró representar al combinado nacional africano: "Hablé muchas veces con él de este tema; mi abuelo estaba como loco porque fuera con Argelia a defender a mi país y he tomado esa decisión con el apoyo de mis padres y mis hermanos".

Durante la entrevista en Los amigos de Edu, el cancerbero también rememoró cómo fueron sus primeros contactos con el balón en la vivienda familiar de la capital española.

Lejos de responder a una vocación temprana e innata bajo los tres palos, su posición bajo palos nació de la jerarquía fraterna: "Mi hermano mayor, Enzo, de pequeño era el que mandaba porque era el mayor y quería pegar tiros en casa todo el día jugando; me decía: 'Ponte tú de portero que yo soy el mayor y soy el que mando', y ahí me he quedado".

Luca Zidane, en un partido con el CD Leganés. Europa Press

Aquellas tardes domésticas dieron paso a su precoz ingreso en la cantera madridista con apenas siete u ocho años, donde descubrió de inmediato el peso de la responsabilidad:

"Cuando somos pequeños vamos a torneos importantes y ya se nota la presión; se nota que llevas la camiseta del Madrid, el escudo del Madrid y tienes que defender al mejor club del mundo".

Inspirado por la figura de Iker Casillas, a quien observaba fascinado durante los entrenamientos del primer equipo, descartó cambiar de demarcación en la adolescencia al comprobar su excelente proyección bajo el marco.

Con el paso del tiempo, Luca Zidane reivindica la sencillez, el trabajo y las tradiciones arraigadas en su infancia como el motor fundamental de su carrera profesional.