El español queda al borde de la eliminación (4-6, 6-2, 6-2) y necesita que Zverev gane a Shelton para llegar con opciones a la última jornada.

Un Jódar renqueante sucumbe ante Arthur Fils y se ampara en Zverev para seguir con vida en las ATP Finals

El físico dictó una cruel sentencia para Rafa Jódar en las ATP Finals. El madrileño que arrancó el choque imponiendo la autoridad de un veterano, terminó cediendo ante su propio cuerpo y el empuje de un Arthur Fils (4-6, 6-2, 6-2) que supo leer a la perfección el escenario.

Unas inoportunas molestias físicas mermaron al tenista español a partir del segundo parcial, dejándole sin armas para contener el vendaval francés y abocándole a una dolorosa derrota en tres sets.

La imagen del madrileño en el tramo final del encuentro distó mucho de la versión rocosa y dominadora que exhibió durante el primer asalto. Renqueante y visiblemente frustrado al verse incapaz de desplegar su tenis con naturalidad, Jódar quedó atrapado en la telaraña de un Fils que, en pleno crecimiento, no perdonó.

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El galo olió la debilidad de su presa y metió una marcha más para devorar las opciones de un rival que terminó librando una batalla más dura contra sí mismo que contra el otro lado de la red.

Este revés deja a Jódar asomado al abismo en esta fase de grupos. Tras caer en su debut frente a Alexander Zverev y ceder ahora ante Fils, el español se queda sin red y sin depender exclusivamente de su raqueta.

Su supervivencia en el torneo de maestros pasa por mirar de reojo el otro lado del cuadro: una victoria de Ben Shelton ante Zverev le dejaría matemáticamente eliminado.

Por ello, todas sus esperanzas se amparan en un triunfo del alemán, un salvavidas que le permitiría jugarse el billete a semifinales a una última carta, a vida o muerte, precisamente frente a Shelton en la jornada definitiva.

Paso firme

El choque nació con ambos contendientes resguardados tras sus saques, aunque el primer aviso serio llevó la firma del francés. Con 1-1 en el marcador, Fils logró tejer una bola de rotura que amenazaba con cambiar el paso del encuentro.

Sin embargo, Jódar no se inmutó; desarmó el peligro tirando de un primer servicio imperial y retuvo su turno, mandando un claro mensaje a su rival.

💪🏻 Lo ha peleado y lo ha ganado. 𝐑𝐚𝐟𝐚 𝐉𝐨́𝐝𝐚𝐫 conquista un primer set de mucho nivel ante Fils. 📺 Todos los partidos de Alcaraz y Jódar en las #NittoATPFinals en el Plan Libre 9,99€ de @MovistarPlus: https://t.co/bEGW1ud3ug #LaPistaDelTenis https://t.co/DcgYFCGAxe — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 17, 2026

La igualdad continuó dictando el guion del set, exigiendo al español un extra de sangre fría. Con empate a dos, Jódar dilapidó una cómoda renta de 40-0, pero, al verse abocado al deuce, recuperó la iniciativa encadenando dos grandes saques para sellar el 2-3 y evitar el susto.

El desenlace llegó en el territorio de máxima tensión. Jódar ató su saque para adelantarse 4-5 y traspasó toda la presión a un Fils al que, de pronto, le tembló el pulso.

El español olió la sangre y aceleró al resto hasta fabricar un demoledor 0-40. Aunque el galo logró salvar la primera bola de set, acabó claudicando en la segunda ante la embestida definitiva de un Jódar letal.

Molestias físicas

Sin embargo, el guion del partido dio un vuelco drástico en la segunda manga. Tras un inicio parejo que dejó el marcador en 1-1, Arthur Fils dio un paso al frente y asestó un golpe psicológico letal.

El francés fabricó una nueva bola de rotura que acabó certificando gracias a un inoportuno error de un Jódar que comenzaba a emitir las primeras señales de alarma. Espoleado por la ventaja, el galo confirmó el break con un juego en blanco impecable, evidenciando un tremendo crecimiento sobre la pista frente a un rival que perdía fuelle a pasos agigantados.

Rafa Jódar, durante el partido contra Fils. REUTERS

Fue en ese tramo del partido cuando las molestias físicas de Jódar se hicieron insostenibles. Visiblemente renqueante y sin la agilidad necesaria para frenar las embestidas de su oponente, el español quedó a merced del vendaval.

Fils no dudó en hacer leña del árbol caído: volvió a quebrar el servicio del madrileño para colocar un abultado 4-1 en el luminoso y, jugando a placer ante la impotencia de Jódar, abrochó el set por la vía rápida con un contundente 6-2 para forzar el desempate.

El tercer y definitivo parcial acabó convirtiéndose en un doloroso e inevitable trámite. Lejos de encontrar un respiro o un milagro que apaciguara su cuerpo, Jódar compitió sin la chispa ni la movilidad que exige la élite de este torneo.

Arthur FIls celebra un punto contra Jódar. REUTERS

Fils, implacable y con la confianza por las nubes, calcó la hoja de ruta: volvió a quebrar el saque de su rival a las primeras de cambio para situarse 2-1 y confirmó la ventaja sin apenas oposición.

A partir de ahí, el francés puso velocidad de crucero y caminó con suma facilidad hacia un triunfo cimentado en su enorme solidez y facilitado por el calvario de un Jódar que terminó entregando el partido con amarga resignación.