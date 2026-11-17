JJ Gabriel anuncia su salida del Manchester United y fichará por el Real Madrid a cambio de 360.000 euros

JJ Gabriel, el jovencísimo talento inglés de 16 años que ha cautivado a media Europa, ha hecho oficial su salida del Manchester United, dejando vía libre para que el Real Madrid anuncie su contratación de manera inminente.

Tras semanas de intensas negociaciones y de perfilar los últimos detalles burocráticos, el acuerdo es total y el atacante se convertirá en nuevo fichaje del conjunto blanco.

Según ha desvelado El Chiringuito, la entidad madridista abonará al club de Old Trafford la cantidad de 360.000 euros, un pago que corresponde estrictamente a los derechos de formación del futbolista.

El plan de ruta que ha diseñado la dirección deportiva blanca para su nueva perla es claro y sumamente prudente. El club prefiere blindar su desarrollo y, por el momento, el prometedor atacante formará parte del equipo juvenil (no puede jugar hasta enero con el Castilla debido a la normativa federativa de fichar fuera de mercado).

Allí tendrá el tiempo y el espacio necesarios para adaptarse al fútbol español, a la vida en Valdebebas y a la exigencia que conlleva el escudo, antes de dar el salto al filial.

En cuanto a su vinculación contractual, el jugador firmará por tres temporadas, asegurando así su futuro a corto y medio plazo en la capital de España.

Su despedida

La confirmación oficiosa de este movimiento ha llegado de la mano del propio protagonista. A través de sus redes sociales, Gabriel ha compartido un emotivo vídeo de despedida en el que repasa su trayectoria en Inglaterra y agradece el trato recibido durante estos últimos años.

"Querido Manchester United: llegué en 2020, siendo un niño de 10 años con grandes sueños", arranca la misiva del jugador, dejando ver su evolución en las imágenes desde sus primeros días en la academia.

En su mensaje, el futbolista pone en valor su crecimiento integral dentro de la disciplina de los Red Devils. "Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar un gol en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy", recuerda con orgullo, haciendo alusión al prestigioso galardón que premia al mejor jugador joven de la cantera mancuniana.

Además, no ha querido olvidarse de su red de apoyo: "Me regalaste momentos que atesoraré siempre. A cada entrenador, a cada miembro del personal, a mis compañeros de equipo y a todos los que me apoyaron... gracias por creer en mí y ayudarme a crecer".

Para concluir su vídeo, el talento ofensivo dejó claro que, aunque su destino es teñirse de blanco, mantiene un profundo respeto por sus raíces: "Al comenzar mi próxima etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo. JJ".

Este fichaje supone un golpe sobre la mesa definitivo por parte del Real Madrid, que se ha adelantado a otros gigantes europeos de la talla del Bayern, el Barça y el PSG.

El jugador, que ya lleva unas semanas instalado en Madrid y ha sumado fuerzas recientemente con el reconocido agente Alí Barat, solo espera que la maquinaria de Concha Espina emita el comunicado oficial para certificar su ansiado aterrizaje.