Iago Falqué (36), sobre sus propiedades: "Ahora tengo una empresa de construcción de inmuebles y una agencia"

Tras poner el punto final a una dilatada carrera sobre los terrenos de juego que abarcó dos décadas y media por toda Europa y América, Iago Falqué ha transitado con firmeza hacia el mundo corporativo.

En una reveladora conversación concedida al pódcast Offsiders, el exfutbolista gallego de 36 años analizó con madurez cómo ha transformado los frutos patrimoniales cosechados en el fútbol en proyectos empresariales tangibles, alejándose del arquetipo de deportista que malgasta sus ganancias tras abandonar la alta competición.

El vigués siempre intentó mantener una conducta equilibrada frente a las tentaciones materiales que rodean a la élite. Aunque protagonizó traspasos de gran envergadura y firmó acuerdos muy lucrativos en entidades como Tottenham, Torino, Roma o Benevento, procuró no perder la perspectiva de la realidad cotidiana.

En la entrevista, el exjugador explicó su visión sobre el gasto: "He intentado siempre tener cierta cordura, no tirarlo ni hacer cosas que luego, cuando no tengas esos ingresos, eches en falta; intenté siempre tener un equilibrio de disfrutar la vida pero sin hacer cosas muy extravagantes".

En esa prudencia financiera, la figura de su progenitor resultó absolutamente determinante desde sus inicios. Sin formación previa en el ámbito mercantil, su padre asumió la tarea de custodiar el patrimonio familiar: "Mi padre me ha dado una mano muy grande; me lo ha gestionado sobre todo buscando oportunidades de mercado y ha sido el que me lo ha administrado todo".

Iago Falqué, durante su etapa en la AS Roma. Reuters

De hecho, Falqué valora hoy con enorme perspectiva la visión protectora de su entorno más cercano: "Empiezo ahora que lo he dejado a ver muchas cosas y pienso: menos mal que estaba mi padre y me invirtió aquí y allá, porque ahora eso me ha cogido un valor; si no, podía tener ese dinero en el banco sin valorización o lo hubiera gastado".

Esa base patrimonial bien asegurada le ha permitido dar el salto definitivo hacia la actividad económica privada. En Offsiders, el canterano azulgrana detalló sus ocupaciones laborales actuales:

"Ahora tengo una empresa de construcción de inmuebles y me dedico mucho a eso; luego también tengo con un amigo una agencia de representación y voy por ahí, ese será mi camino porque me gusta mucho la parte de empresa".

Para Falqué, el dinero fue un elemento relevante durante ciertas etapas de juventud, pero perdió peso conforme maduraba y buscaba retos puramente vivenciales en Colombia o Costa Rica.

Hoy en día, sus bienes e inversiones inmobiliarias representan la recompensa a veinticinco temporadas lejos de su hogar, garantizándole una nueva faceta profesional tan estimulante como su etapa con las botas puestas.