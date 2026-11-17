El fracaso de Samir Nasri (39) lejos del fútbol: un patrimonio en ladrillo embargado por una deuda fiscal de 5 millones

Durante años, el talento de Samir Nasri sobre el césped deslumbró a toda Europa. Su visión de juego y su innegable calidad técnica lo llevaron a vestir las camisetas de gigantes como el Arsenal, el Manchester City o el Sevilla, acumulando a lo largo de su carrera no solo prestigiosos títulos, sino también una formidable fortuna.

Sin embargo, la transición a la vida cotidiana tras la retirada no siempre resulta sencilla. A sus 39 años, el excentrocampista francés se encuentra atrapado en un laberinto financiero y legal que amenaza con ensombrecer su legado.

Lejos del clamor y el brillo de los grandes estadios, su estrategia maestra para asegurar su futuro económico ha chocado de frente contra la inflexible maquinaria de la Hacienda francesa.

Para proteger y multiplicar su riqueza tras colgar las botas definitivamente en 2021, Nasri apostó de forma decidida por el sector inmobiliario. Su ambiciosa cartera de activos se construyó bajo la promesa de la seguridad a largo plazo, adquiriendo lujosas residencias repartidas estratégicamente entre Londres, Marsella y Dubái.

Atrás había quedado la época de extravagancias de juventud, como su famosa mansión en la campiña de Cheshire, que vendió en 2017 por casi seis millones de libras y que llegó a contar con discoteca propia, piscina climatizada y establos.

El objetivo en su etapa de madurez era consolidar un patrimonio de ladrillo que le garantizara rentas pasivas y una absoluta tranquilidad. Irónicamente, ese mismo blindaje inmobiliario es hoy el epicentro de su ruina. El origen de esta profunda pesadilla financiera radica en una disputa sobre su verdadera residencia fiscal.

Mientras el exfutbolista declaraba oficialmente que su hogar y centro de intereses se encontraban en la fiscalmente ventajosa jurisdicción de Dubái, las autoridades galas iniciaron una sigilosa y exhaustiva investigación que destapó una realidad muy distinta.

La Administración concluyó que Nasri pasaba la mayor parte del año en Francia, impulsado por su prolífico y lucrativo trabajo como comentarista estrella para la cadena de televisión Canal+.

De manera casi cómica, el rastro que terminó por delatar su residencia real no fueron complejos movimientos offshore, sino sus hábitos cotidianos: los cientos de pedidos de comida a domicilio que el jugador solicitaba regularmente a sus direcciones en París.

Esta discrepancia geográfica ha culminado en un golpe devastador para sus finanzas: una reclamación fiscal que asciende a 5 millones de euros. Ante el evidente riesgo de impago o fuga de capitales, la justicia del país galo ha actuado sin contemplaciones.

El fisco ha ordenado el embargo preventivo de sus bienes inmuebles en territorio francés, además de la congelación inmediata de todas sus cuentas bancarias.

Las codiciadas propiedades que debían sostener su dorada jubilación están ahora paralizadas en una densa telaraña judicial, utilizadas como rehén por el Estado para garantizar el cobro íntegro de la deuda.

El caso de Samir Nasri se suma así a la preocupante lista de estrellas que descubren tarde que los despachos son mucho menos indulgentes que los terrenos de juego.

El hombre que durante una década sorteó rivales con una facilidad pasmosa se encuentra hoy acorralado por el fisco, viendo cómo su imperio de ladrillo se resquebraja bajo el peso de un estrepitoso fracaso financiero.