Diallo toma el relevo de Wenger como apuesta de la UEFA ante Infantino y España mira a la final del Mundial de 2030

Philippe Diallo será la alternativa impulsada por la UEFA para disputar a Gianni Infantino la presidencia de la FIFA tras la negativa de Arsène Wenger a presentarse.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha aceptado el encargo, pendiente de ratificación este martes, y afrontará las elecciones del 18 de marzo de 2027 en Rabat. Su designación evita que el organismo europeo llegue sin una apuesta propia al cierre de candidaturas, este miércoles.

España seguirá esa batalla con otro objetivo pendiente: conseguir la final del Mundial de 2030. La continuidad de Infantino preocupa por sus vínculos con Marruecos y Mohamed VI, si bien una victoria de Diallo tampoco garantizaría por sí misma el cumplimiento del reparto inicial que situaba el encuentro en territorio español.

La decisión se adoptó este lunes en una reunión dirigida por Aleksander Ceferin. El respaldo unánime corresponde a las federaciones representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA, no a las 55 asociaciones europeas.

Reuters precisa que Diallo todavía no reúne el apoyo de todas ellas, una diferencia importante para medir su fuerza real.

El francés sustituye al candidato de mayor proyección que había explorado Europa. Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, ofrecía un reconocimiento internacional que podía facilitar la captación de apoyos fuera del continente.

Su negativa ha trasladado esa responsabilidad a un dirigente con experiencia institucional, aunque menos conocido entre el público.

Formado en los despachos

Diallo, nacido en Saint-Nazaire el 2 de agosto de 1963, tiene 63 años y un perfil alejado del de una estrella reconvertida en dirigente. Pasó por las categorías inferiores del Nantes, pero orientó su carrera hacia el Derecho y la gestión, con formación en Sciences Po.

Su recorrido explica la elección europea: conoce los intereses de los clubes, las ligas y las federaciones. Entre 1992 y 2021 dirigió la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol francesa; también formó parte del consejo de administración de la liga y trabajó en los mecanismos de resolución de conflictos de la FIFA.

Llegó al Comité Ejecutivo de la FFF en marzo de 2021 como tesorero y fue nombrado vicepresidente delegado en diciembre. Asumió provisionalmente la presidencia en enero de 2023, cuando Noël Le Graët se apartó durante la crisis que terminó con su dimisión en febrero.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Reuters

El 10 de junio de 2023 obtuvo el respaldo del 91,26% de los votos para completar el mandato. Dos meses antes había entrado en el Comité Ejecutivo de la UEFA, incorporando influencia continental a su nuevo poder doméstico.

En diciembre de 2024 ganó unas elecciones más disputadas: logró el 55,34%, frente al 44,65% de Pierre Samsonoff, para continuar hasta 2028.

Su balance en Francia

La recuperación institucional y el apoyo al fútbol aficionado han ocupado un lugar central en su presidencia.

Su programa combina financiación de clubes, desarrollo del fútbol femenino y reformas como la creación de una tercera categoría profesional bajo responsabilidad federativa. La FFF anunció una trayectoria de ayudas que debe superar los 150 millones anuales en 2028/29.

Su gestión también ha afrontado las consecuencias de la crisis económica del fútbol profesional francés. La Federación cerró 2024/25 con pérdidas de 8,7 millones, que vinculó, entre otros factores, a su respaldo a la liga profesional, incluida la renuncia a cobrar una deuda.

Ese ejercicio mostró los límites de una presidencia obligada a sostener distintos sectores simultáneamente.

La Federación defendió que ese esfuerzo no había paralizado su inversión en la base: las ayudas al fútbol aficionado alcanzaron los 107 millones en aquella temporada.

Su presidencia ha vinculado la financiación futura a un programa que incluye formación de técnicos, impulso del fútbol femenino y un fondo de emergencia para clubes afectados por catástrofes o accidentes graves.

La estrategia europea

La ruptura se hizo explícita en septiembre, cuando Francia retiró su respaldo a la reelección del presidente. "La gestión actual del fútbol no es la adecuada", sostuvo Diallo al explicar una decisión aprobada por unanimidad en su federación.

El detonante fue FIFA Forward Enterprise, el proyecto para incorporar inversores privados a activos comerciales vinculados al Mundial y otras competiciones. Infantino lo retiró tras el rechazo generado, pero la controversia no recompuso la confianza europea.

La candidatura pretende transformar ese descontento en una alternativa de gobierno, con más cooperación institucional y controles sobre la gestión.

El problema para Ceferin es electoral, no únicamente discursivo. Cada una de las 211 federaciones dispone del mismo voto, de modo que ni siquiera una Europa completamente unida alcanzaría por sí sola la mayoría.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Reuters

Diallo necesita convencer a asociaciones africanas, asiáticas y americanas, donde Infantino ha consolidado relaciones mediante ayudas al desarrollo y nuevas competiciones.

El actual presidente continúa como favorito, después de una década cultivando relaciones con federaciones de distintos continentes. Para concurrir se necesitan cinco avales federativos; superar ese requisito será mucho más sencillo que construir una coalición capaz de derrotarlo.

España y la final pendiente

Rafael Louzán se ha sumado al respaldo a Diallo desde los órganos europeos, después de una etapa de prudencia española condicionada por 2030.

La cercanía de Infantino con el poder marroquí está documentada. En julio de 2025 inauguró la oficina africana de la FIFA en el complejo Mohamed VI de Rabat y agradeció públicamente al monarca su apoyo al desarrollo del fútbol.

La elección de la capital marroquí para el congreso electoral añade otro símbolo a esa relación.

The Times publicó que Infantino había ofrecido la final a Marruecos a cambio de respaldo electoral, una información desmentida por la FIFA. El organismo negó cualquier promesa y mantuvo su posición: "La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo".

España puede defender frente a esa influencia el origen ibérico del proyecto, formalizado junto a Portugal antes de la incorporación marroquí en 2023.

Tal y como explicó EL ESPAÑOL, los tres socios acordaron inicialmente una final española, con el Bernabéu como referencia. Sin embargo, el expediente presentado a la FIFA dejó abiertas tres alternativas: el estadio madridista, el Camp Nou y el futuro Hassan II, cerca de Casablanca.

Una victoria de Diallo abriría, por tanto, un escenario políticamente más favorable para reivindicar el origen europeo del Mundial y aquel reparto inicial, sin que exista una garantía de recuperarlo.

Louzán insiste mientras tanto en que España debe albergar el encuentro y apela precisamente a su dimensión europea. El proyecto ibérico constituye un argumento negociador; el expediente técnico, sin embargo, permite todavía que la FIFA escoja cualquiera de los tres estadios candidatos.