Dani Carvajal (34), sobre sus propiedades: "Le compré una casa a mis padres antes de subir el IVA de vivienda nueva al 10%"

A sus 34 años, Dani Carvajal ha echado la vista atrás para repasar los momentos más significativos de su trayectoria personal y profesional.

En una extensa charla concedida al espacio de entrevistas El camino de Mario, el zaguero madrileño rememoró sus orígenes humildes y explicó el destino de sus primeros ingresos relevantes en el fútbol continental.

Lejos de sucumbir a caprichos suntuosos o inversiones extravagantes, su primer gran impulso financiero estuvo plenamente consagrado al bienestar de sus progenitores, quienes le habían acompañado incansablemente durante su etapa formativa en la cantera blanca.

El punto de inflexión tuvo lugar en el verano de 2012, cuando militaba en el filial blanco. Al analizar aquel salto hacia la élite alemana, Carvajal reconoció la magnitud del cambio vital: "Yo vengo de barrio y la oferta que tengo encima de la mesa son cinco años a un salario importante en un club importante".

Consciente del esfuerzo que su familia había realizado desde que era un niño pequeño, el futbolista decidió que su primera gran adquisición inmobiliaria debía tener como destinatarios a quienes le dieron todo.

Aquel movimiento coincidió, además, con una inminente modificación fiscal en el mercado español. Según relató en El camino de Mario, no dudó en actuar con celeridad: "Coincidía que en ese año subía el IVA del 4 al 10% en vivienda nueva y aprovechamos para comprar antes del 1 de enero; le compré una casa a mis padres, donde ahí siguen viviendo".

Aquella determinación reflejaba los valores de un canterano muy vinculado a su entorno. En la conversación, el defensa subrayó la estrecha relación afectiva que mantiene con su familia y sus padres, recordando las vivencias de su infancia: "Mis padres siempre recuerdan esos viajes también; los padres del equipo iban allí y te animaban en la grada".

Dani Carvajal, en su presentación con el Getafe. Europa Press

De hecho, ese agradecimiento se manifiesta en detalles cotidianos de su hogar materno, donde atesoran sus mayores conquistas deportivas: "Tengo una Supercopa de Europa que la tiene mi madre, la que marqué contra el Sevilla; se la llevé un día a casa y ahí está".

Incluso al aludir a percances domésticos en su actual residencia, el jugador bromeó sobre su vivienda familiar: "Me fracturé el dedo del pie en la puerta que tengo al lado de la piscina, porque justo el niño salió y se me quedó el pie enganchado".

Hoy en día, consolidado como una leyenda del fútbol español, Carvajal mantiene esa misma perspectiva sobria respecto al patrimonio y los inmuebles: "Yo ahora mismo priorizo mucho la estabilidad de mis hijos; si nos vamos, tiene que ser a un sitio que cumpla absolutamente todo: buen colegio, seguridad, que haya posiblemente vuelo directo a Madrid y buen clima".

Para el madrileño, el verdadero valor de las propiedades radica en construir un entorno seguro y estable para los suyos.