La Comisión de Rocha, con actuales cargos federativos, aprobó el contrato por el que la RFEF estudia acciones legales

La decisión de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de estudiar acciones legales por un contrato suscrito durante la presidencia de Luis Rubiales tiene un antecedente en sus propios documentos internos.

El acta número 18/2022 de la Comisión Económica recoge que aquel órgano aprobó digitalmente el acuerdo con Gigantes del Basket el 28 de octubre de 2022.

Entre los miembros relacionados en el documento figuran Eduardo Bandrés y Emilio Herrero, que han continuado en la estructura federativa como tesorero y director financiero, respectivamente. Luis Rubiales no aparece en la relación.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una copia del documento correspondiente a la reunión del 15 de noviembre de 2022, celebrada bajo la presidencia de Pedro Rocha.

El texto contiene 26 puntos y dedica uno de ellos, dentro del apartado de Comunicación, a dejar constancia de la autorización del contrato que ahora está en el origen de la controversia.

"Consta en acta que el pasado día 28 de octubre de 2022 fue aprobado digitalmente por los Sres. miembros de la Comisión la suscripción del contrato con Gigantes del Basket para la publicación en soporte escrito y digital de contenidos relacionados con el deporte desde su perspectiva jurídica, médica y técnica por importe de 1.400.000 euros (400.000 euros en 2022, 600.000 euros en 2023 y 600.000 euros en 2024)".

Pedro Rocha, en un acto de la RFEF. Europa Press

Aprobación dentro de la RFEF

El acta se aprobó siguiendo todos los cauces de la legalidad, contando con el informe favorable de la asesoría jurídica y tramitándose el contrato por el actual director general, Manuel Lalinde.

Marcelino Maté, presidente de la Real Federación de Castilla y León desde 1996, ha sido quien ha propuesto una querella contra Luis Rubiales, que por entonces era presidente de la RFEF pero que no tenía incidencia ninguna ante las decisiones adoptadas por la Comisión Económica.

La Junta Directiva encabezada por Rafael Louzán ha encargado a sus servicios jurídicos que examinen las actuaciones que puede emprender después de conocer una resolución judicial que obliga a la RFEF a abonar más de 700.000 euros

La posición comunicada por la Federación es, por ahora, la de estudiar las distintas vías judiciales para esclarecer posibles responsabilidades de los anteriores gestores.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid consideró que no se había acreditado un incumplimiento contractual de Gigantes del Basket y que el relevo en la dirección federativa no justificaba dejar de pagar. La cantidad discutida ascendía a 647.784,54 euros, a la que se añaden intereses y costas.

La compensación

Cuando Pedro Rocha accede al cargo de presidente de la RFEF tras la salida de Luis Rubiales, se decide rescindir el contrato firmado que el medio de comunicación ha reclamado ante la justicia ordinaria, teniendo que abonar una compensación -de más de 700.000 euros- el ente federativo tras perder en los tribunales.

La empresa estaba dispuesta a negociar con el ente federativo sin tener que acudir a la justicia, pero la Junta Directiva, con Rafael Louzán a la cabeza, se negó, algo que hubiera facilitado un acuerdo entre las partes donde la RFEF se hubiera ahorrado una importante partida indemnizatoria.

La apertura de este nuevo frente coincide con el final, este 17 de noviembre, de la inhabilitación de tres años impuesta a Rubiales por el Tribunal Administrativo del Deporte para ostentar cargos federativos en España.