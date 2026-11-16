Wenger no se presenta a las elecciones de la FIFA: revés para UEFA, que busca a contrarreloj un rival para Infantino

Arsène Wenger no competirá contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA. El antiguo entrenador del Arsenal ha descartado concurrir a las elecciones del 18 de marzo de 2027 en Rabat, una decisión que complica los planes de la UEFA para promover una alternativa al actual mandatario.

El organismo europeo dispone ahora de un margen mínimo para encontrar otro aspirante: el plazo de presentación de candidaturas termina este miércoles, 18 de noviembre.

El francés, responsable de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, había estudiado la posibilidad de entrar en la carrera electoral. Su paso atrás, sin embargo, elimina una de las principales opciones que manejaba el fútbol europeo para disputar el cargo a Infantino.

La noticia llega en un momento especialmente delicado para la UEFA, que buscaba convencer al técnico de encabezar una alternativa. Su reconocimiento internacional y su trayectoria ofrecían un perfil con visibilidad suficiente para trasladar la disputa institucional a una elección con un adversario ampliamente conocido.

La búsqueda de un sustituto deberá resolverse prácticamente sobre la fecha límite. Hasta el momento, además de Infantino, han mostrado su deseo de presentarse el suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima.

Gestiones dentro de la FIFA

Según la información de The Times, altos cargos de la FIFA mantuvieron reuniones con Wenger para pedirle que no se presentara.

Gianni Infantino y Arsène Wenger. FIFA

Esos contactos añaden una dimensión interna a la decisión: el posible rival de Infantino no procedía de una federación ajena a su estructura, sino que desempeña un puesto relevante en la propia organización.

La ausencia de una candidatura de Wenger beneficia a Infantino al despejar una posibilidad de oposición que había despertado interés en Europa. El desenlace dependerá de las candidaturas que finalmente logren completar los requisitos dentro del calendario establecido.

Alternativa con poco margen

La UEFA continúa trabajando en otra opción, de acuerdo con la información recogida por Sports Business Journal. El principal obstáculo inmediato es el tiempo: ya no basta con identificar una figura dispuesta a competir, sino que debe convertir esa disposición en una candidatura viable antes del miércoles.

El revés afecta así tanto al nombre elegido como al proceso para articular una oposición. Wenger ofrecía una combinación singular de experiencia en el fútbol de élite y conocimiento del funcionamiento de la FIFA.

Su eventual participación habría colocado frente a Infantino a un dirigente de su propia estructura, en lugar de limitar la confrontación al intercambio entre instituciones.

La decisión deja ahora dos planos separados. En el deportivo, el exentrenador del Arsenal no dará el salto a la presidencia que había considerado.

En el institucional, los responsables europeos deben decidir con rapidez si encuentran otra figura capaz de asumir ese desafío y reunir los apoyos necesarios para llegar a las urnas.

De momento, lo confirmado es la negativa del francés. El nombre de quien pueda ocupar ese espacio y la capacidad de la UEFA para impulsar una alternativa permanecen abiertos.

Con el cierre del plazo a dos días, la decisión de Wenger transforma una búsqueda política en una negociación urgente y reduce las opciones disponibles para quienes quieren disputar la presidencia a Infantino.