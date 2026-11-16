La madre de Cristiano Ronaldo estalla contra Portugal: "Le engañaron, ni siquiera sus compañeros le han respetado"

La retirada de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal ha desencadenado un inesperado terremoto mediático que empaña el final de su brillante carrera internacional.

Tras más de dos décadas defendiendo los colores de su país y erigiéndose como el máximo emblema del fútbol luso, su adiós no ha estado marcado por la paz, sino por la profunda indignación de su círculo más íntimo.

Dolores Aveiro, madre del astro portugués, ha acaparado todos los focos tras conceder unas explosivas declaraciones a SIC Noticias en las que acusa a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y a los propios jugadores de haber engañado y faltado al respeto a su hijo.

🚨 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐎𝐋𝐎𝐑𝐄𝐒: "𝐇𝐄 𝐖𝐀𝐒𝐍'𝐓 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐄𝐃, 𝐍𝐎𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐁𝐘 𝐇𝐈𝐒 𝐓𝐄𝐀𝐌𝐌𝐀𝐓𝐄𝐒" 🇵🇹🗣 Maria Dolores (Cristiano Ronaldo's mother) speaks candidly on Cristiano's Portugal exit and the tribute in Braga: "Together, we're better... I'm sad that he left. They deceived him, and I'm sad about that too. But that's not something I want to discuss with just anyone. It was a defeat, and it was deserved. It should have been done in front of him, shouldn't it? Not without him." I think it would have been a good idea to hold the tribute here at Alvalade. 🇵🇹🗣 Maria Dolores: "Yes, it would have been a good idea to pay tribute to him here at Sporting." Was he treated with affection and respect by his teammates? 🇵🇹🗣 Maria Dolores: "No. None of them... No. He wasn't respected, not even by his teammates." What about Jorge Jesus? 🇵🇹🗣 Maria Dolores: "My relationship with Jorge Jesus is the same as yours." https://t.co/zgTgscV0mZ — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 16, 2026

El núcleo del enfado de Aveiro radica en el trato que recibió el actual delantero del Al-Nassr durante sus últimos meses como internacional. En su contundente intervención, Dolores no se guardó nada y apuntó directamente al vestuario, un espacio donde Ronaldo fue líder y capitán indiscutible durante años.

"No, sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto", aseguró de forma categórica.

Lejos de suavizar sus palabras, afirmó que el propio Cristiano comparte este profundo sentimiento de decepción con quienes fueron sus escuderos en el terreno de juego, subrayando que la traición se sintió desde dentro al percibir que quienes debían apoyarle le dieron la espalda.

La polémica por el homenaje

Otro de los grandes focos de fricción ha sido el acto conmemorativo organizado por la Federación. Para la madre del futbolista, el evento fue a todas luces insuficiente y, sobre todo, una enorme falta de tacto al realizarse en ausencia del propio homenajeado.

El enfado ha llegado a tal extremo que Dolores Aveiro cruzó una línea que pocos esperarían de la madre del mayor ídolo nacional: celebrar una derrota de Portugal.

Tras el reciente descalabro del combinado luso, que cayó goleado por 4-1 frente a Dinamarca en la UEFA Nations League, reconoció abiertamente que disfrutó la humillación del equipo. "¡Me alegré!", confesó públicamente, dejando claro el distanciamiento total con la plantilla actual.

Homenaje a Cristiano Ronaldo contra Dinamarca. REUTERS

Ante lo que consideran un claro agravio institucional por parte de la selección, la familia Aveiro ha encontrado un refugio en el club que vio nacer deportivamente a Cristiano: el Sporting CP.

Dolores quiso marcar una tajante distinción entre la FPF y el conjunto verdiblanco, anunciando que será en el Estadio José Alvalade donde verdaderamente se le rendirá un tributo presencial. "Es aquí, en el Sporting, donde vamos a homenajearle. Aquí reconocen lo que vale", sentenció.

🇵🇹 Jorge Jesus: “I understand what Cristiano Ronaldo’s mom said. After all, a mother is a mother. “From what I've read, raising her children hasn't been easy for her. She's a model mother. So, for me, all of this is normal and understandable”. https://t.co/pCpvJl6aiW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2026

En medio de este huracán, todas las miradas se dirigieron al actual seleccionador nacional, Jorge Jesus. El técnico, consciente del inmenso peso de la figura de Ronaldo, optó por la prudencia para apaciguar las aguas y no entrar en una guerra pública.

Al ser cuestionado por la prensa sobre los duros ataques, Jesus tiró de veteranía para eludir el conflicto directo: "¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? [...] La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que respeto mucho. Una madre siempre es una madre, no se puede hacer nada al respecto. Entiendo sus declaraciones".

Aunque su tono fue conciliador, la tensión palpable confirma que la salida del hijo pródigo de Portugal ha dejado una herida profunda.