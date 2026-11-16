Iker Muniain, 33 años, sobre su infancia: "Tenía mucho apego a mi familia y mi barrio. No fue fácil cambiarme de ciudad"

El salto de los terrenos de juego a los banquillos siempre invita a la nostalgia y a la revisión de los primeros pasos deportivos.

Iker Muniain, que a sus 33 años ha colgado las botas para emprender una nueva y apasionante etapa como entrenador del Salamanca, representa uno de esos casos donde el éxito exigió un sacrificio inmenso a una edad muy temprana.

Al echar la vista atrás para repasar su trayectoria, el ahora técnico navarro siempre se detiene en el momento que partió su vida en dos: su llegada a la cantera del Athletic Club.

En una de sus charlas más sinceras concedidas al programa 'Universo Valdano' de Movistar+, Muniain abordó la crudeza de aquella etapa inicial. "Tenía mucho apego a mi familia y mi barrio. No fue fácil cambiarme de ciudad", confesó el exjugador.

Aquella decisión supuso dejar atrás la protección incondicional de su hogar y el calor de las calles de la Txantrea.

Su pasión venía de muy lejos, tal y como relató en la publicación de su propio libro autobiográfico, donde detalló que su primer contacto con este deporte fue con un duro balón Mikasa que le regalaron al año de vida: "Iba chutando por los pasillos de mi casa hasta para ir al baño de madrugada", explicaba para ilustrar su obsesión infantil.

Sin embargo, ese entorno seguro desapareció de golpe al cruzar las puertas de la residencia de Lezama con apenas doce años. Cambiar Pamplona por Bilbao fue un choque tremendo para un preadolescente.

Durante aquellos primeros años, tuvo que enfrentarse a una profunda soledad. En diversas entrevistas a los medios oficiales del club rojiblanco durante su etapa como capitán, admitió que la procesión iba por dentro: "Lloraba por las noches en la habitación porque echaba de menos a mi familia".

No obstante, al día siguiente se ponía una coraza. Cuando hablaba por teléfono con sus padres, se esforzaba en ocultar sus lágrimas; siempre les aseguraba que todo iba maravillosamente bien y que en la residencia estaba "de lujo" para evitar que se preocuparan.

En medio de esa dura adaptación, el calor de su entorno más cercano en Bilbao fue vital. El actual míster del equipo charro siempre ha destacado la figura de sus primos, Adrien y Julen Goñi, así como la de su excompañero Iñigo Pérez. "Fueron mi gran apoyo para lograr integrarme", reconoció, agradeciendo a quienes le ayudaron a sobrellevar la distancia.

Hoy, asumiendo el liderazgo desde la banda del Salamanca, el navarro mira hacia aquella época con la madurez de quien ya ha vivido todas las caras del fútbol.

Toda esa resiliencia forjada en la soledad de Lezama, y el recuerdo constante de aquel niño que dejó su barrio, es la gran lección de vida que ahora intenta transmitir a sus propios jugadores.